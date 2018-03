Párizsban és Berlinben is feltűnt már Orbán körének gazdagodása

Államüggyé váltak Szekszárd utcai lámpái – számolt be az Elios-ügyről a francia Le Monde. Nem csak azért, mert nem megfelelően világítanak, hanem mert az elmúlt hónapokban rávilágított a lap szerint „ultrakonzervatív” Orbán Viktor miniszterelnök környezetének kétes ügyeire. Ha „Budapest erős embere” minden oldalról támadja is Brüsszelt és bevándorláspolitikáját, közben a környezetében többen is az EU-s támogatásokból gazdagodtak meg.

A Le Monde cikke részletesen ismerteti az Elios-ügyet, illetve Tiborcz István, a kormányfő vejének gazdagodását. Arról is beszámol a francia lap, hogy nem Tiborcz az egyetlen Orbán köreiből, aki az európai alapokból gazdagodott meg, hiszen a miniszterelnök szülőfalujának polgármestere, Mészáros Lőrinc az ország ötödik leggazdagabb embere lett 2017-ben. Az Elios ügyében idézik Kovács Zoltán kormányszóvivőt, aki szerint az OLAF jelentése az ellenzék választási kampányának része, amire szerinte az a bizonyíték, hogy azt három magyar írta.

Ingeborg Grässle, az EP Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának elnöke, az Európai Néppárt (EPP) tagja a Le Monde-nak elfogadhatatlannak nevezte, hogy Magyarországon a tenderek 36 százalékán mindössze egy induló van, míg az uniós átlag csak 17 százalék, és vizsgálat szükségességéről beszélt. Az EU-nak viszont kevés a valódi vizsgálati hatásköre, és vonakodik is a többségi EPP egyik tagját felelősségre vonni. Eközben Orbán Viktor állítása szerint még mindig szerényen él: feleségével két lakás tulajdonosa, közös számlájukon pedig 742 ezer forint szerepelt

A magyar miniszterelnök környezetével, konkrétan a felcsúti kisvasúttal és stadionnal foglalkozik a német közszolgálati rádió is Keskeny nyomtáv a semmibe címmel. A tudósítót elkísérte a stadionba Hadházy Ákos, az LMP társelnöke, aki arra figyelmeztet, hogy a hatalmas létesítmény az adófizetők pénzéből épült, de a kormányfő hobbijáról van szó. És mert Orbán nosztalgiából kisvasútra is vágyott, megépült a 8 kilométeres nyomvonal. Az LMP társelnöke azt fejtegeti, hogy a falu jelkép, azt villantja fel, miként lehet visszaélni az uniós támogatásokkal: a vasút ugyanis a semmiből a semmibe jár, de potom kétmillió eurós volt a beruházás.

A Bloomberg hírügynökség a magyar ellenzéki pártok problémáiról ír. A sikertelen tárgyalások miatt a parlamenti választások előtt három héttel is megosztottak maradtak, ezzel megerősítve Orbán Viktor újraválasztásának esélyeit. A Bloomberg szerint ugyanakkor Orbánnak nem sikerült számottevően növelni saját bázisát, és idézik Vona Gábor Jobbik-elnököt, aki szerint a 70 százalékot meghaladó részvételi arány elegendő lenne a kormányfő parlamenti többségének megszüntetéséhez. Igaz, a 2014-es választásokon a magyarok csak 62 százaléka szavazott.