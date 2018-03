Párttámogatás: van, akinek a pénz lesz a tét április 8-án

Nem csak a parlamentbe jutás a tétje az áprilisi országgyűlési választásnak: a kisebb pártoknak azért is fontos a megmérettetés, mert csak akkor kaphatnak állami támogatást a következő négy évben, ha legalább egyszázalékos eredményt sikerül elérniük, emlékeztet összefoglalójában a távirati iroda.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A jelöltállítás, így az ajánlásgyűjtés pedig azért volt fontos a számukra, mert a társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha a jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi törvény ugyanis kimondja: a bíróság az ügyészség indítványára megállapítja a párt működésének megszűnését, ha a párt egymást követő két általános országgyűlési képviselői választáson nem állít jelöltet.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) nyilvántartásában csaknem kétszázötven jogerősen bejegyzett párt szerepelt január végén, ebből százat vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság, ennyi szervezet szerzett jogot arra, hogy hivatalos jelöltet indítson. A jelöltállítás hétfő délutáni határidejéig a százból 23 nem jelentett be jelöltet a választókerületi választási bizottságoknál.

A jelenlegi választási rendszer szigorúbb, mint 2014-ben, amikor már fél százalékos szint esetében is jogosan járt a sok esetben több százmilliós állami forrás, de még mindig kedvez a szerencsevadász kamupártoknak, amelyek csak a párttámogatás reményében szállnak be a választási küzdelembe, és rendszeresen hamisítják az ajánlóíveket is – a rengeteg induló pedig végső soron a Fidesz kedvez, hiszen a túl nagy kínálat felszalámizza az ellenzéki szavazótábort is.

Újpesten például 12 kamupárttal számoltak le a jobbikos delegált nyomására; a zuglói választási iroda pedig Lévai Katalin ellen tett feljelentést a Hvg.hu szerint: az egykori miniszter a Lendülettel Magyarországért párt színeiben indult volna Zuglóban, de ajánlásgyűjtő ívein a szignók több helyen azonos sorrendben követik egymást, mint a Fidesz dokumentumain, vagyis onnan másolhatták.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Hír TV A mostani rendszerben lehetetlen kiszűrni a kamupártokat Volt, akinek kilenc párt is visszaélt az aláírásával. Több ügyben is feljelentést tettek.

A TASZ Hír TV-nek nyilatkozó választási szakértője szerint a jelenlegi választási rendszerben nem lehet kiszűrni a dömpingszerűen induló kamupártokat. „A példák jól rávilágítanak, mennyire képtelen valójában a jelenlegi rendszerben bármely választási szerv eldönteni, mit is kezdjen a visszaélésekkel. A választási szerv két jelöltnek összehasonlította az ajánlóíveit, és egyezéseket talált. Miért csak az egyik terhére értékeljük, a másikéra miért nem? Mindkettő terhére lehetne értékelni a tényeket, hiszen nincsen kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy másolás történt” – fejtette ki Mráz Attila.

A pártok támogatására fordítandó összeget az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A költségvetési támogatások kifizetése negyedévenként történik, a negyedév első napján. A törvény szerint az állami költségvetésből a pártok támogatására fordítható összeg 25 százalékát – egyenlő arányban – az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani.

A fennmaradó 75 százaléknak megfelelő összeg az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult költségvetési támogatásra az a párt, amely nem szerzi meg a szavazáson részt vevő választók szavazatának 1 százalékát.