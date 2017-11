Patkány- és egértetemek a hamburger mellett

A melegszendvics és hamburger alkotóelemei mellett tálalták a fagyasztóban az egér- és a patkánytetemeket, amelyek a hüllők táplálékául szolgáltak – többek között ezt állítja budapesti exZOOtic Café korábbi alkalmazottja. A kávézóban többféle egzotikus állat él, akiket simogathatnak, kezükbe is vehetnek a vendégek, egyfajta „extra szolgáltatásként”. A HVG által megszólított volt dolgozó további részletekről is beszámolt: ezek szerint az ott szaladgáló csüngőhasú malac, illetve a boa is rátámadt már a vendégekre, valamint a gekkó-eutanáziát a fagyasztóban kivitelezték, vagyis a hűtőbe téve ölték meg a beteg állatokat. Az exZOOtic Café korábbi alkalmazottja elégtelen állattartásról és közegészségügyi veszélyhelyzetről is beszélt, állításait fotókkal is igazolta. Az egyik vendég által „cukimuki”-nak titulált szurikáta például eközben éppen elpusztult társát szólítgatta, ami megint csak az állatokhoz való hozzáállás helyességét kérdőjelezi meg.

Többek között véreset vizelő kengururól, bőrbeteg leguánról beszélt a volt dolgozó. Ráadásul szerinte a már megbetegedett állatok kezelése is elmaradt, ami fokozza az állatkínzást. Mindezek mellett nem kell zoológusnak lenni ahhoz, hogy felismerjük az itt tartott állatok közösségének is képtelenségét: „A tengerimalacot többször is a kenguru szájából kellett kiszedni. Nyilván nem ette volna meg, de tartotta a mellső lábaival és harapta” – jegyezte meg az egykori alkalmazott.

Két hete már előkerült ez a téma, mikor a kávézóba ellátogató állatvédők kínzásnak minősítették az állatok szórakoztatóelemként felhasználását, ami egyúttal a higiénia szempontjából is aggályos. Az állatvédők szerint a hely már önmagában sem alkalmas ezeknek az állatoknak a helyes tartására.

Mindezekkel szemben a kávézó Facebook-oldalára vendégcsalogató képeket tettek fel, amelyeken lelkes gyerekek nyakába tették a kígyókat. Erről a volt dolgozó szintén elítélően nyilatkozott: „Amikor én dolgoztam, nem adtam ki ezt az állatot, mert megbízhatatlan, csak a véletlenen múlt, hogy nem történt semmi. De máskor megtették, pedig többször támadott. Akkor pláne, ha a kezünkön érezte például a patkány szagát, ami simán előfordulhatott volna egy gyereknél, ha előtte más állat volt nála.”

Az ügyben feljelentés tett az Állatmentő Szolgálat Alapítvány, illetve az Országos Állatvédőrség Alapítvány részéről. Közben állatorvos is látta az állatokat, aki meg is erősítette az állatok tartásának elégtelenségét, kiemelve az állatok betegségeit. Oláh Győző, a kávézó ügyvezetője értelmezése szerint: „sok embernek vannak frusztráltságai, felfelé nem tud rugdosódni, hát földbe tapos másokat”. Ugyanakkor azzal egyetértett, hogy nem kellene az embereknek felszolgált élelmiszer mellett tárolni az állatoknak szánt táplálékot. Szerinte épp ezért van „állatos hűtőjük”, ami ellentmond a fotóknak. Az állatok reakciójával kapcsolatban pedig a vendégek kisugárzásáról beszélt. A történtek ellenére nem tervezi az exZootic Café bezárását, inkább változtatásokról beszélt.

Héjjas Barbara állatorvos több alkalommal is látta az állatokat, melyekről már a nyitáskor is negatívan nyilatkozott a betegségeket említve. Nem érti, ilyen körülmények között hogyan üzemelhet egyáltalán a hely, szerinte a kávézó kijátssza az állatvédelmi előírásokat. Az Állatmentő Szolgálat és az Országos Állatvédőrség Alapítvány hiába fordult a katasztrófavédelemhez, az ÁNTSZ-hez át a Nébihhez, azok még nem intézkedtek, mondván, az melegkonyhás vendéglátóhelynek minősül, így nem szükséges megvizsgálni, hogy az ott tartott állatokra nézve teljesülnek-e az állatkerti feltételekről rendelkező jogszabályok.