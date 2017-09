Páva Zsolt nem mond le, már 7,5 milliárdos a hiány, és bajba került a pécsi foci

Majdnem 7,5 milliárd forint a pécsi önkormányzat hiánya – ezt Páva Zsolt, Pécs polgármestere jelentette be csütörtökön a baranyai megyeszékhely rendkívüli közgyűlési ülésén. Páva Zsolt egy bő hónapja még 5 milliárd forintos hiányról beszélt, de Csizi Péter pécsi országgyűlési képviselő, aki 2010–2014 közt pécsi alpolgármester is volt, a héten már egy interjúban 7,5 milliárdos hiányról beszélt.

A város rossz pénzügyi-gazdasági helyzete miatt különleges vitanappá alakuló, felfokozott érdeklődés mellett megtartott csütörtöki városházi ülés fontos politikai-közéleti kérdése az volt, milyen bejelentést tesz Páva Zsolt. Lemond-e polgármesteri címéről, vagy mond-e bármit saját szerepéről. Egyrészt a kialakult fizetésképtelenség-közeli helyzet, másrészt a múlt csütörtökön megalakult, azóta rengeteg bírálatot kapott irányító-tanácsadó testület kapcsán.

Utóbbit Csizi Péter pécsi országgyűlési képviselő vezeti, s habár tagja Páva Zsolt és két alpolgármestere is – csakúgy mint Hoppál Péter kulturális államtitkár –, a későbbi fideszes cáfolatok ellenére is egyértelmű, a pécsi polgármestert meggyengítették politikailag.

Páva Zsolt nem mondott le, sőt azt a – maga által költőinek nevezett – kérdést tette fel, hogy vajon azzal, ha lemondana, kevesebb lenne-e a hiány.

Valóban tett azonban egy bejelentést, és még meglepőt is húzott, de semmi olyat, aminek valós súlya lenne: felállítanak Pécsett egy, külsősökből álló tényfeltáró bizottságot Hoppál Péter pécsi országgyűlési képviselő vezetésével. Rajta kívül tagja a bizottságnak egy volt szocialista képviselő, illetve a pécsi jobboldalhoz közel álló szakemberek.

Hoppál Péter a Magyar Nemzetnek mindenesetre azt mondta, elfogulatlan, korrekt véleményt mondanak majd a város elmúlt 25 éves működéséről, azt kutatva, mik okozhatták az önkormányzat működési hiányát most és a korábbi években. Tény ugyanis, hogy a pécsi önkormányzatnak korábban is súlyos gondjai voltak, a bajok nem ma kezdődtek: Pécstől az egyik legmagasabb hitelállományt, több mint 40 milliárd forintot vállalt át az Orbán-kormány néhány éve.

Több ellenzéki napirendi javaslat szólt volna arról, hogy a közgyűlést oszlassák fel, és írjanak ki új választásokat, de ezeket napirendre sem engedte venni a fideszes többségű pécsi városvezetés.

Az ellenzék készült konkrét intézkedési tervekkel, javaslatokkal is, ezek egy részét el is fogadták, de az igazán izgalmas az volt, amit Páva Zsolt jelentett be. Nem boldogan, de úgy döntöttek, hogy Pécs jelenleg NB III-as labdarúgócsapatát, a PMFC-t nem támogatja a pécsi önkormányzat. Az első félévben még megkapták a támogatást, de a második féléves újabb 100 milliót már nem utalják el. Ismeretes, hogy a PMFC korábban az Alexandra egykori urának, Matyi Dezsőnek az érdekeltségében állt, de még a könyvbirodalom széthullása előtt kivonult a futballból.

Szimbolikus döntés, hogy csökkentik a polgármesteri keretet, ennél többet jelent, hogy felmondják a külsős tanácsadói szerződéseket.