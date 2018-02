Pécs hatmilliárd forintot kap visszatérítendő támogatásként

A kormány több mint 24 milliárd forintot csoportosít át a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és 3 milliárd forintot a helyi önkormányzatok támogatásából egyebek mellett Pécs városának visszatérítendő támogatásra, valamint az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére és felvidéki gazdaságfejlesztésre. Az erre vonatkozó kormányhatározat a Magyar Közlönyben jelent meg pénteken.

A dokumentum szerint a kormány a helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásaiból hárommilliárd forintnyi visszatérítendő támogatást nyújt Pécs városának azonnali határidővel. Szintén hárommilliárdos visszatérítendő támogatásról döntöttek Pécs idei „finanszírozási helyzetének rendezése céljából” február 28-i határidővel. Az első hárommilliárd forint visszafizetési határideje 2018. december 15., a másik hárommilliárdé 2020. december 1.

A támogatás feltételekhez kötött. A város és a költségvetési szervei számláit csak a Magyar Államkincstárnál vezetheti, illetve a vagyonából a forgalomképes ingatlanokra jelzálogot jegyeztet be az állam 6 milliárd forint erejéig. Pécsnek hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a fizetési számláján kívül a helyiadó-alszámlájára is kiterjedjen a Magyar Államkincstár beszedési megbízása. Az önkormányzatnak pedig folytatnia kell a 2017-ben megkezdett megtakarítási, sajátbevétel-növelési és strukturális átalakítási intézkedések vizsgálatát és végrehajtását a támogatások visszafizetéséig.

Mint írták, az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére 8 milliárd, a nemzeti infokommunikációs stratégia végrehajtásához kapcsolódó feladatokra 1,1 milliárd, a felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatására 4 milliárd, az Országos Mentőszolgálatnak beruházásokra 1,7 milliárd, az állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadásokra ugyancsak 1,7 milliárd forintot csoportosítanak át a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból más, kisebb összegű átcsoportosítások mellett.