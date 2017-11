Pécsett próbatermet neveztek el az egy éve elhunyt Kocsis Zoltánról

A Pannon Filharmonikusok zenekarának (PFZ) próbatermét nevezték el az „isteni ihletettségű géniusz”-ról, aki „a zene hajlíthatatlan és rendíthetetlen szolgálója” volt – mondta az éppen egy éve elhunyt Kocsis Zoltánról Hoppál Péter csütörtök este a pécsi Kodály Központban. A kultúráért felelős államtitkár a PFZ tagjainak részvételével rendezett ünnepségen világhírű zongoraművészt, karmestert és zeneszerzőt méltatva felidézte: a művész csaknem fél évszázadon át állt a magyar zenei élet élén, a nemzetközi zenei színtéren is a legmagasabban jegyezték.

A Pannon Filharmonikusok első állandó vendégkarmestereként sok időt töltött a pécsi együttessel – emlékeztetett a politikus, aki egyben Pécs és Komló országgyűlési képviselője is. Kocsis Zoltán „jelenléte olyan erőteljes nyomot hagyott a magyar közéletben, hogy az szikrányit sem halványodott” – fogalmazott Hoppál Péter, kitérve arra is, hogy a világhírű zeneművész kritikáival, véleményalkotásaival és javaslataival társadalomjobbító munkát is végzett – írja az MTI.

Az eseményen Horváth Zsolt, a PFZ igazgatója megindultan elevenítette fel a világhírű zeneművész és a pécsi együttes 12 éven keresztül tartó együttműködését, majd kijelentette: Kocsis Zoltán az elmúlt 50 év egyetemes és hazai zenetörténetének egyik legjelentősebb és megkerülhetetlen alakja. Valamennyien zseninek tekintettük őt – emelte ki. Az igazgató egyúttal fontosnak és méltónak nevezte, hogy a művész nevét viselheti a próbaterem. A zenekar jövőjéről pedig úgy fogalmazott: „ha hűek leszünk Kocsis Zoltán hitvallásához, akkor a PFZ szakmai útja egyenes út marad". Páva Zsolt polgármester méltatásában egyebek mellett a baranyai megyeszékhely Kocsis Zoltán életében betöltött szerepéről is megemlékezett. Az ünnepélyes teremavatás után kezdődött a PFZ világhírű zongoraművészre, karmesterre és zeneszerzőre emlékező, három részből álló pécsi koncertsorozatának első hangversenye.