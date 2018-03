Pécsi adósság és Elios-ügy: Mellár Tamás vitázna Csizi Péterrel

A Pécs 1-es választókerületében függetlenként induló közgazdász professzor Pécs eladósodásáról és az Elios-ügyről beszélne Csizi Péterrel – írja a Hír TV.

Mellár úgy fogalmazott: a Fidesz közeli sajtó olyan tendenciózus kérdéseket tesz fel, illetve olyan dolgokat sugall, amik nem igazak. „Ezekre igazából nem lehet válaszolni, mert ők annyit hoznak le, amennyit akarnak, vagy akár nem is várják meg, hogy válaszoljak, és ők maguk gyártanak valamilyen választ. Ezért szeretném a nyilvánosságot segítségül hívni, hogy akkor üljünk le nyilvánosan, és akkor ott világosan lesz rá időm, hogy elmondjam azt, hogy mit is gondolok a dolgokról, és ne lehessen belőle bizonyos részeket önkényesen kiemelni” – jelentette ki.

Pécsett pár héttel ezelőtt megkezdődött egy ellenzéki visszalépés-sorozat Mellár Tamás független jelölt javára: elsőként az MSZP-s frakcióvezető, Tóth Bertalan jelentette be Mellár Tamás támogatását – ezzel tehát a DK támogatását is, mert a megállapodásuk értelmében ez MSZP-s jelölésű körzet –, majd az Együtt is beállt Mellár mögé.