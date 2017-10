Pénz az alagút végén: nyolcmilliót fizet a BKK egyetlen javaslatért

Külön pályázatot írt ki a BKK arról, hogyan hasznosítsák a Váralagút keleti kapuzatában található üzemhelyiségeket – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az alagút Clark Ádám térre nyíló ablakait látásra minden fővárosi ismerheti: korábban Fazekas János hídmester lakott ott, mígnem beázások és egyéb problémák miatt ki kellett költöznie szolgálati lakásából.

A Budapesti Közlekedési Központ most ezzel az ingatlannal szeretne kezdeni valamit, de még nem tudja pontosan, mit: erre utal legalábbis, hogy egy tenderen 8,5 millió forintot fizetett pusztán a hasznosításról szóló javaslatért – a pályázaton az alagút- és sztrádaépítésben is elismert Unitef 83 Zrt. nyert.

A Váralagút és a Lánchíd felújítása régóta csúszik: a terv már 2015-ben is felmerült, a legújabb verzió szerint azonban 2018 elején fogják elzárni a forgalom elől a két műemléket várhatóan legalább két és fél évre – ezzel becslések szerint napi 20 ezer autót kényszerítve kerülő utakra. Bár a beruházásokhoz szükséges közbeszerzést sem írták még ki, a főváros mindenesetre 22,3 milliárd forintot szavazott meg a nagy felújításra, amelyből jövőre 10,5, 2019-ben pedig 10,9 milliárdot fizetnek ki.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Az eddig megismert tervek szerint a bicikliseknek és a gyalogosoknak már nem kell kerülgetniük egymást az alagútban: a 444.hu birtokába került tervrajzok szerint mindkét irányban külön sávot kapnak az úttest két oldalán. A felújítás során elbontják – később pedig visszaépítik – a mozaikos csempeburkolatot, az alagút pedig új, nagyobb teljesítményű ventilátorokat kap majd.

Korszerűsítik a közvilágítást is, és díszvilágítást építenek ki. A tervek szerint a Lánchídon is LED-világítást alkalmaznak majd, amely akár azt is lehetővé teszi, hogy a nagyobb ünnepeken a nemzeti trikolór színeibe vonják a Duna magyarországi szakaszának legöregebb hídját.

Ami magát a hidat illeti, a statikai és az állagmegőrzésre irányuló munkákon túl sok változást nem várhatunk. Ennek nyilvánvaló oka az is, hogy a Lánchíd és a Váralagút UNESCO-világörökségi védelem alatt áll. Esztétikai szempontból a mostani rekonstrukció a világháború előtti állapotot igyekszik visszaállítani. Visszaépítik a híd szintje alá lebukó láncdobokat, az eredetihez hasonló, háromágú kandelábereket, valamint Sina bárónak és Széchenyi grófnak a kőoroszlán talpazatáról hiányzó címerpajzsait is.