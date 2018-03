Pénzbírság tüntetésért: a magyar focisikert ünneplőket is sújthatták volna

– Nem mérlegelte a tüntetés körülményeit elég alaposan a rendőrség, ehelyett hirtelen és erőteljesen számolta fel azt – erről beszélt lapunk megkeresésére Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogásza a februári diákdemonstráció kapcsán, amely tömeges igazoltatásba torkollt. A 444.hu csütörtök este számolt be arról, hogy a február 23-ai és a március 15-ei diáktüntetésen részt vevő több diák, illetve újságíró ellen szabálysértési eljárást indított a rendőrség.

Szabó Attila a februári esetről szólva elmondta, miután a hivatalos tüntetés véget ért, 15-20 fő továbbindult és a Szent István körúton akadályozta a forgalmat. Az érintetteket pedig a rendőrök egyszer csak igazoltatni kezdték. Az eset egyik résztvevő azt állította a TASZ-nak, hogy – a rendőrség elmondásával szemben – az egyenruhások nem szólították fel őket, hogy menjenek fel a járdára. Sőt, arról sem tájékoztatták a vonulókat, hogy miért kezdték őket igazoltatni, holott erről mindig felvilágosítást kell nyújtani. Az indokra csak utólag derült fény, amikor a tüntető fiatal levelet kapott arról, hogy szabálysértési eljárás folyik vele szemben a közúti közlekedés szabályainak megsértése miatt.

A TASZ álláspontja szerint viszont a rendőrök tévesen ítélték meg a helyzetet, hiszen bár lezárult egy tüntetés, de kialakult egy másik, immár spontán demonstráció, amit a hatóságnak biztosítania kellett volna. – A tüntető diákok a gyülekezési szabadságukkal éltek, az újságírók pedig a sajtószabadság biztosította jogaik keretében végezték a munkájukat. Egyik tevékenység sem veszélyes a társadalomra – mondta Szabó Attila. Úgy vélte, ugyanilyen alapon a 2016-os futball-Európa-bajnokság magyar sikerei után az utcán ünneplő tömeg esetén is élhetett volna hasonló szankcióval a hatóság. – Ezt sem gondolta volna senki korrektnek és jogszerűnek, pedig ott még csak nem is arról volt szó, hogy valaki a saját jogaiért állt ki – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy még ha a rendőrségnek is lenne igaza a jogvitában, akkor is olyan csekély súlyú cselekményről van szó, hogy több tízezres bírság kiszabása helyett a szóbeli figyelmeztetésnek is elegendőnek kellett volna lennie. A TASZ egyébként jelenleg kilenc diáknak és szülőnek nyújt segítséget, de további érintettek jelentkezését is várják.

Lapunk beszélt pénteken az egyik 50 ezer forintra megbírságolt tüntetővel. A húszas éveiben járó egyetemista férfi elmondta, az ő esetében az V. kerületi Rendőrkapitányság azzal indokolta a pénzbüntetést, hogy azt „generális és speciális prevenciós célok elérése érdekében” szükséges alkalmazni. A határozat figyelmeztette arra is, hogy „ismételt szabályszegés esetén cselekménye szigorúbb elbírálás alá esik”. Kérdésünkre, hogy miért érezte fontosnak, hogy tüntessen az oktatásért, arról beszélt: őt az zavarja, hogy nem fordítanak elég pénzt a felsőoktatásra, és kevés az oktató is, ami az oktatás minőségromlásához vezet. – Kellemetlen, ha papíron nyoma marad annak, hogy a demonstráción voltam, miután ez is befolyásolhatja az álláskeresést az állami szektorban – mondta arra a kérdésre, hogy a történtek visszariasztják-e a további demonstrációktól. – Nyilvánvalóan legközelebb óvatos leszek, és nem az úttesten sétálok – tette hozzá.