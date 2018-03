Pénzfeldobással is döntene körzetében Juhász Péter a közös jelöltről

Beszélgetésre hívta a fővárosi 1-es választókerület három ellenzéki jelöltjét – az MSZP–Párbeszéd-es V. Naszályi Mártát, az LMP-s Csárdi Antalt és Fekete-Győr András Momentum-elnököt – Juhász Péter. „Remélem, mindannyiunk közös célja, hogy ne Hollik nyerje a választást, és ez bizony könnyedén elérhető, ha egy jelölt áll vele szemben” – közölte az Együtt elnöke.

A Facebookon közzétett videójában Juhász Péter azt mondta, mindenre hajlandó, mert a célja az, hogy kormányváltás legyen. „Ha máshogy nem megy, akkor pénzfeldobással, de döntsük el, hogy ki indul ebben a választókerületben” – fogalmazott.

A bejelentés előzménye, hogy hétfőn jött ki a Közös Ország Mozgalom felmérése, melyből az derült ki: ellenzéki patthelyzet alakult ki a fővárosi 1-es választókerületben, ugyanis az öt ellenzéki jelöltből négy is hasonló eséllyel győzné le a Fidesz–KDNP színeiben induló Hollik Istvánt. Ha viszont senki nem lép vissza, Hollik nagyon simán húzná be az V. és a VIII. kerületet is magában foglaló körzetet 42 százalékkal.