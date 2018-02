Pénzmosoda és lófej: csak kormányhű médiumok előtt avatott Orbán Viktor

Csak a kormányközeli média vehetett részt a Nemzeti Lovarda átadásán, amelyen a miniszterelnök személyesen is jelen volt. A létesítményt két cég újította fel az eredetileg becsült 1,8 milliárd helyett több mint 3 milliárdból. Egyik közülük a felcsúti polgármester, Mészáros Lőrinc gyerekeinek érdekeltségében álló Fejér-Bál Zrt., a másik pedig a miniszterelnök vejéhez köthető West Hungária Bau Kft. Az átadás időpontját is többször módosították menet közben, kötbérre azonban a kormány nem tartott igényt. A kivitelezés megbízóját, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt a Hír TV korábban több kérdéssel is megkereste, de választ nem kapott.



Az új Nemzeti Lovarda multifunkcionális lesz: rendezvény- és oktatási központként is működik és ideköltözik a lovas színház.

A kormányfő a szombati eseményen úgy fogalmazott: a magyarokban megmaradt a lovas nemzeti lelkület, ami a lovas társadalomnak köszönhető, ahogyan az is, hogy az idén 140 éves Nemzeti Lovardát nem tudták „ledózerolni”. 2006-ban ugyanis még úgy tűnt, „itt bizony kő kövön nem marad”, tudósított az állami média.

– Meg kell nézni a taopénzeket. Meg kell nézni a szilvásváradi Állam Ménesgazdaság abszolút eredménytelen munkásságát, és mégis hét milliárdot kapnak. Meg kell nézni a Nemzeti Lovarda felújítását, hogy mi értelme van ma Pesten lovardának, ahol a lovaknak se egy karámja nincsen, se egy kifutó, de felújítottuk több milliárdért. Kisvárdán termálvizes lórehabilitációs központot létesítenek. Abszurdum és nonszensz – erről már Bozsik József beszélt a Privátszférának.

Mint ismert, a többszörös magyar bajnok volt az, akit megfenyegetett Czerván György államtitkár, mert egy tévéinterjúban kritizálta a Mészáros Lőrinc cége által kivitelezett szilvásváradi lovasközpontot. A ma már a Jobbik színeiben politizáló sportszakember a Privátszférának arról is beszélt, hogy szerinte a lovasszövetség pénznyelőként működik: ugyan áramlik a pénz de minden szakban csökken a létszám, csökken az ország lólétszáma. „A lovaságazat egy állami pénzmosoda” – foglalata össze.

Bozsik József szerinte egyébként azért távolították el a szövetség éléről, mert kinyitotta a száját, és szólni mert a korrupciós ügyekről, amelyekben előrelépés azóta sem történt.