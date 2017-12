Pénzt küldött az Állami Számvevőszék egy pártnak

A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak visszaküldött ezer forintot az Állami Számvevőszék – vette észre a párt Facebook-bejegyzését a Hvg.hu.

„Azt hiszem, mi lettünk az első párt, akinek pénzt küld az Állami Számvevőszék. Megjött ugyanis az ezres, amit két napja küldtünk nekik. Köszönjük!” – írták a posztban.

Az előzmény, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt két napja küldött ezer forintot az ÁSZ-nak, „egyrészt előlegnek, úgyis megbüntetnek majd minket is”, „másrészt hátha így megvalósul a burkolt ÁSZ-finanszírozás, és meg lehet érte büntetni őket. Vagy minket. Vagy valakit”.

Az ÁSZ most a visszaküldött ezer forint mellett egy e-mailt is küldött a pártnak, mondván, hogy csak azokat a pártokat ellenőrzik, amelyek támogatást kapnak a költségvetésből, a kétfarkúak pedig nem kapnak ilyet, mert nem jutottak be a parlamentbe. Hozzátették, hogy a tiltott vagyoni támogatást egyébként sem az ÁSZ-nak kell befizetni, hanem az államkincstárnak, ezért a pénz is rossz helyre ment.

Emellett elküldték a kétfarkúnak a párttörvény egy elektronikus példányát is, „hogy a jövőben tényleg ne legyen baj”.