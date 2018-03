Pert vesztett a kormányhivatal a Greenpeace ellenében

Jogerősen pert nyert a szennyezések felszámolásáért dolgozó Greenpeace a törvénysértő Baranya Megyei Kormányhivatallal szemben. Közleménye szerint a zöldszervezet azért fordult bírósághoz, mert másfél éve próbálja eredménytelenül kikérni az egykori Budapesti Vegyiművek garéi és hidasi szennyezéseivel kapcsolatos információkat. A kormányhivatal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalása valamint a Pécsi Járásbíróság elsőfokú ítélete ellenére is titkolózott. A Pécsi Törvényszék jogerős ítélete után erre már nem lesz lehetősége. Az adatokat ki kell szolgáltatnia, és a két forduló perköltségét is meg kell fizetnie.

A Greenpeace Magyarország „Mérgezett örökségünk” című, a kiemelten szennyezett hazai területeket bemutató kiadványának elkészítése során országosan mintegy 40-50 egyedi közérdekű adatigénylést nyújtott be különböző hatóságokhoz. A legtöbb hatósági képviselő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiadta a kért információkat az egyes szennyezési ügyekről, a Baranya Megyei Kormányhivatal annak ellenére is megtagadta ezt, hogy a zöldszervezet közleménye szerint Garén és Hidason a korábbi szennyezések a mai napig veszélyeztetik a környezetet, akár az ivóvízbázist is.