Pert vesztett, de emiatt biztosan nem mond le a veterán diákvezér

Jogerősen is pert vesztett a hosszúra nyúlt szegedi hallgatói önkormányzati karrierjéről elhíresült Török Márk a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) ellen – tudta meg a Magyar Nemzet. Török már 2007-ben és 2008-ban is az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának (EHÖK) elnöke volt, majd egy kis szünetet követően 2009 óta megszakítás nélkül ő tölti be ezt a pozíciót. Ám egy 2015-ös törvénymódosítás kimondta: a felsőoktatásban a HÖK tisztségviselőjének „megbízatási ideje legfeljebb négy év lehet”. Ezen felbuzdulva az SZTE rektora megsemmisítette a Török megválasztásáról szóló 2015-ös határozatot, majd később a 2016. és a 2017. évit is, mondván, az EHÖK-elnök már bőven túllépte a négyéves határt. Török jogértelmezése szerint viszont a négyéves limitet a törvény módosításának időpontjától, tehát 2015-től kezdve kellene számolni. Vagyis ezen logika alapján ő akár 2019-ig is betölthetné az EHÖK-elnöki posztot. Így Török fellebbezett a megválasztását megsemmisítő összes határozat ellen.

Miután az ügyeket nem egyesítette a közigazgatási bíróság, mindhárom tanévre vonatkozóan külön eljárás indult. Ezek közül eddig csak a 2015/2016. tanév ügyében született jogerős döntés a napokban, amely kimondta: a rektor jogszerűen semmisítette meg a Török kinevezéséről szóló határozatot. Ám mivel Török jelenlegi EHÖK-elnökségét a 2017. évi kinevezésére vonatkozó per érinti, ezért a mostani döntés jogilag nem befolyásolja mandátuma kitöltését. Ugyanakkor lapunk arról is értesült, a helyzet nem ilyen egyszerű, ugyanis Török egy másik pert ha nem is jogerősen, de megnyert. Itt az ítélet azt mondta ki: jogszerűen rögzítette az EHÖK alapszabályában többek közt azt, hogy a HÖK-ös megbízatás négyéves időkorlátját a törvénymódosítás évétől kell számítani.

Lapunk kereste az ügyben Török Márkot, aki megerősítette értesüléseinket. Ugyanakkor úgy kommentálta vesztes perét a most 32 éves EHÖK-elnök: – Emiatt biztosan nem fogok lemondani. Hozzátette: a döntést nemcsak a Kúrián és az Alkotmánybíróságon fogja megtámadni, de a strasbourgi bíróságon is. Felvetésünkre, hogy miért nem hagyja a pereskedést, úgy reagált: „A fiúknál vannak ilyen küzdőszellemi kromoszómák, amik a hátsó agyat bizsergetik.”

Ám úgy tűnik, Török mégiscsak látja pályája végét, ugyanis arról beszélt: miután július elsejével új rektora lesz az SZTE-nek, azt is elképzelhetőnek tartja, hogy már a mostani mandátumát se töltse ki. „Nem nagyon van értelme annak, hogy egy új négyéves rektori ciklus kezdetén én maradjak az első számú vezető” – ismerte el, hozzátéve, hogy az egyetem egész vezetésében tisztújítás lesz júniusban. Ettől függetlenül nem ígérte biztosra, hogy nem indul 2018 szeptemberében ismét az EHÖK-elnökválasztáson.