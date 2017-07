Petíció indult a Szinyei gimnázium igazgatójáért

Online petíciót indítottak a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium igazgatójáért, Tóth Gáborért, aki bár egyedüliként indult az iskola igazgatói pozíciójára kiírt pályázaton, jelentkezését mégsem fogadta el az Emberi Erőforrások Minisztériuma – tudta meg a Magyar Nemzet. Mint ismert, a Szinyei volt az az iskola, melynek diákjai és tanárai buszbalesetet szenvedtek Veronánál január 20-án, a tragédiában 17-en haltak meg. Először az Esti Újság nevű hírportál írt arról, hogy az intézményt 10 éve vezető Tóthtal e-mailben közölték, hogy nem támogatják igazgatói pályázatát, ráadásul a döntést még csak nem is indokolták.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Úgy tudjuk, Tóth menesztése miatt a pedagógusok és a szülői munkaközösség vezetői a mai napon gyűlést tartottak, ennek eredményeképpen indítottak online petíciót a szülők az igazgatóért. Bár a petíció csak néhány órája indult, eddig is már több mint 250-en írták alá.

„Az elutasító döntés indoklás nélkül született meg, így mind a szülői munkaközösség, mind a Szinyei Merse Pál Gimnázium volt és jelenlegi diákjai és az intézmény összes dolgozója értetlenül áll az események előtt. Várjuk az Emmi felelős döntéshozójának az állásfoglalását” – írják.

Lapunknak egy iskolai forrás arról beszélt: a tanárok és a szülők is értetlenül állnak az igazgató elküldése előtt. „Mélységesen támogatjuk őt, azt szeretnénk, ha továbbra is ő maradna az iskola igazgatója” – mondta forrásunk, hozzátéve, hogy az iskola közössége úgy érzi, olyan döntést hoztak a fejük felett, ami nem korrekt. Mint elmondta, az intézményvezető a veronai tragédiát is jól kezelte: gondoskodott arról, legyen helye a gyásznak is, de azért folyjon tovább az élet az intézményben. „Emberségesen bánt a gyerekekkel, szülőkkel és pedagógusokkal egyaránt” – tette hozzá.

Tóth menesztésével kapcsolatban az Esti Újság nevű lap arról is írt, hogy az igazgatói pozícióért indult egy hölgy is, „aki épp a pályázatot elbíráló államtitkárságon volt valaki jó imerőse”. Utóbbit forrásunk is megerősítette; szerinte a pályázati határidő leadásának napjáig „mindenki úgy tudta, hogy lesz még egy jelentkező, akit ide akarnak rakni”, ám végül mégiscsak Tóth jelentkezett a posztra.