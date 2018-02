Pintér Sándor kiszámolta, hány rendőrautó hiányzik a Hős utcából

Minden jel arra utal, hogy a rendőrségnek kifejezetten fontos, hogy rend legyen a hírhedt Hős utcai nyomortelepen. Pintér Sándor belügyminiszter szerint ha a kőbányai rendőrség vadonatúj gépkocsikat kap, akkor minden bizonnyal javul a közbiztonság a drogtanya környékén – legalábbis ez derül ki a belügyminiszter írásbeli válaszából.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az LMP-s Demeter Márta azt firtatta, hogy a rendőrég miért nem tud rendet tartani a kőbányai Hős utcában. Pintér Sándor szerint hat darab Skoda Octavia a válasz a kérdésre. Ám az nem derül ki, miért éppen hat új járőrautó fogja megoldani a problémát és miért nem hét vagy öt.

A belügyminiszter azt is megjegyezte, hogy a rendőrség fokozott erőkkel és megerősített járőrszolgálattal van jelen a Hős utcában, a környéket a BRFK komplex módon ellenőrzi. Ám az, hogy ez mire elég, nem derül ki a válaszból. Pintér Sándor fontosnak tartotta megemlíteni, hogy kormány tavaly decemberben arról is döntött, hogy több mint kétmilliárd forintot ad a kerületi önkormányzatnak a nyomortelep felszámolására.

Majd egy kis személyeskedést megengedve magának, Pintér Sándor emlékeztette Demeter Mártát arra, ha valóban érdekelné a közbiztonság és a magyar rendőrség munkája, akkor megszavazta volna a költségvetést, amely a miniszter szerint jelentős többlettámogatást nyújt a közbiztonság javítására és a rendőrség munkájára.

A Hős utcában uralkodó állapotokról több cikkben is beszámoltunk. A környéken évek óta nyílt titoknak számít, hogy ott szinte azonnal kábítószerhez lehet jutni – még úgy is, hogy a drogtanyává vált két háztömb szomszédságában több rendőrségi laktanya van. Nyáron tizennyolc embert vittek kórházba feltehetőleg dizájnerdrog miatt. Aztán megerősítették a rendőri jelenlétet a környéken, kis időre el is tűntek a kábítószeresek. De ha nem látni arra egyenruhást, kirajzanak a drogosok a Hős utcából.