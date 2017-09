Pintér Sándor: Nem hibáztak a BKK rendszerét átverő fiatal ügyében

Attól, hogy a feltételezett elkövető felfedi magát és az elkövetés módszerét, még lehet veszélyes a társadalomra, így nem hibáztak a BKK jegyrendszerét átverő fiatal elleni eljárás ügyében – leginkább így foglalható össze Pintér Sándor belügyminiszter írásbeli válasza, aki Sneider Tamás kérdésére reagált.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A jobbikos képviselő arra volt kíváncsi, ki a felelős annak a 18 éves fiatalnak a „meghurcolásáért”, aki egy biztonsági rést kihasználva 50 forintért tudott bérletet venni, majd azonnal jelezte a problémát. „Külső szemlélőnek úgy tűnhet, mintha a rendőrség rosszul alkalmazta volna a törvényt, amikor a közérdekű bejelentést bűncselekménynek vélte” – szögezte le Sneider Tamás.

Pintér Sándor kiemelte, hogy a nyomozó hatóság köteles az elkövető motivációját és az elkövetés egyéb körülményeit is teljes körűen – többek között a gyanúsított kihallgatása útján – vizsgálni. „Önmagában az a körülmény, hogy a feltételezett elkövető az elkövetést követően felfedi magát és az elkövetés módszerét, még nem alapozza meg a cselekmény társadalomra veszélyessége hiányának megállapíthatóságát” – közölte, hozzátéve: a nyomozás megindítása idején fennállt a bűncselekmény gyanúja.

Pintér szerint ugyanakkor a nyomozás során (a volt gyanúsított vallomása, a lefoglalt levelezés tartalma és az eljárás során beszerzett adatok alapján) a hatóság megállapította, hogy a cselekmény nem veszélyes a társadalomra, ezért a nyomozást megszüntették. „Az eset során a rendőrség szakszerűen és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járt el” – írta a belügyminiszter.

A 18 éves fiatal augusztus végén, az Etikus bűnöző elnevezésű Facebook-oldalán számolt be arról, hogy már nem gyanúsított az ügyben. „Az ügyészség helyt adott az engem védő Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) ügyvédje által tett panasznak” – fűzte hozzá.

Az ügyészség a közlés szerint – a rendőrséggel szemben – ugyanis megállapította, hogy a júliusi, 50 forintos bérletvásárlással a célja valóban a biztonsági rés feltárása és ennek közlése volt a BKK felé, ezt két e-mail is bizonyítja. Ahhoz viszont, hogy kétséget kizáróan meggyőződjön a rendszerhibáról, szükséges volt a vásárlás befejezése. Az ügyészség azt is megállapította, hogy ez a „hackelés” vezetett az informatikai rendszer kijavításához, kizárva a továbbiakban a hasonló akciókat. A cselekmény ugyanakkor nem veszélyes a társadalomra, így nem is lehet bűncselekmény, hanem közérdekű bejelentésnek minősül, ami büntethetőséget kizáró ok. Lapunk megkeresésére a TASZ politikai szabadságjogok projektjének a vezetője azt mondta, akár sérelemdíjat is követelhet a fiatal.