Plakáthelyeket vásárolt a Jobbik

Sajátos módon játszotta ki a kormánytöbbség által elfogadott plakáttörvényt a Jobbik, az ellenzéki párt ugyanis egyszerűen felvásárolta a különféle hirdetőfelületeket. Jakab Péter, a Jobbik szóvivője a Magyar Nemzetnek elmondta, hogy különféle cégektől összesen 1100 „reklámeszközt” – többek között óriásplakátokat – vásároltak meg. Ezzel a lépéssel pedig már nem vonatkozik rájuk a plakáttörvény. A kormánytöbbség által az Országgyűlésen kétharmad hiányában végül feles többséggel átvitt szabályozás ugyanis azt mondja ki, hogy a pártok hirdetési felületet csak listaáron vásárolhatnak, semmiféle kedvezményt nem kaphatnak. Mivel azonban a köztéri plakáthelyek a Jobbik tulajdonába kerültek, nem kell bérelniük senkitől hirdetési felületet.

Az ellenzéki párt szóvivője azt nem árulta el, hogy pontosan mennyit fizettek a plakáthelyekért. – Üzleti titok – mondta Jakab Péter, aki csak annyit közölt, hogy részletfizetésre kaptak lehetőséget, úgy fogják végül a vételárat megtéríteni. A szóvivő azt sem árulta el, hogy pontosan kitől vásároltak, csak azt mondta, hogy több cégtől is. Kérdésünkre, hogy azokat a felületeket vásárolták-e meg, amelyeken eddig is láthatók voltak a hirdetéseik, Jakab Péter szűkszavúan annyit ismételt meg, hogy több cégtől is vásároltak. A szóvivő elmondta azt is, hogy a felületeken csak ők folytatnak majd kampánytevékenységet, vagyis akkor sem adják bérbe a hirdetési felületeket, amikor éppen nincs választási időszak.

Egy közleményben részletezték folytatódó plakátkampányuk fő üzeneteit: a kivándorlást a béremeléssel akarják megállítani, a bevándorlást a határőrséggel kiegészülő kerítéssel és a letelepedési kötvények megszüntetésével, míg a korrupciónak „józan ésszel és tiszta kézzel” vetnének véget. Szerintük ugyanis csak ezeken az alapokon lehet „élhető, igazságos, biztonságos és szabad Magyarországot teremteni”.

Emlékezetes, a Fidesz azután döntött mások mellett a pártok köztéri hirdetési lehetőségeinek szigorítása mellett, hogy a Jobbik év elején országos plakátkampányba kezdett, azt üzenve, hogy míg az emberek dolgoznak, a kormány lop. A tervezett plakáttörvény eredeti célja az lett volna, hogy a pártok csak a választási kampányban hirdethessenek óriásplakátokon. Ehhez módosítani kellett volna a kétharmados választási eljárási törvényt, ám miután az ellenzék összezárt, a Fidesz és a KDNP nem tudta biztosítani a szükséges többséget. A kormánypártok ezért már az Országgyűlés nyári szünetében rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze ugyanebben a témában, ám akkor már nem kétharmados, csupán az úgynevezett feles többségű, településkép-védelmi törvény átírása volt napirenden. Ebbe pedig az került bele, hogy plakátolni ugyan egész évben lehet a pártoknak is, ám kizárólag listaáron bérelhetnek felületeket. Ráadásul a jogszabály még azt is meghatározta, hogyan kell kiszámolni a listaárat. A törvénymódosítást Áder János köztársasági elnök aláírta, de az ellenzék alaptörvény-ellenesnek tartja, így az Alkotmánybírósághoz fordultak. Az új szabályozás életbelépése óta mindenesetre már több kormányellenes plakát is megjelent az utcákon, sok éppen azokon a helyeken, ahol korábban a Jobbik hirdetett. Volt ráadásul olyan is, amely az ellenzéki párt által kezdeményezett béruniót népszerűsítette. Tegnap egy újabb hirdetés is feltűnt Budapesten, a képet Nótin Tamás, a Jobbikhoz közeli Alfahír újságírója osztotta meg. Ugyanazok az arcok szerepelnek rajta, mint a Jobbik korábbi plakátjain: Orbán Viktor arca fölé az van írva, hogy főnök, Mészáros Lőrinc a képen a stróman, Habony Árpád a hazug, Rogán Antal pedig a kötvényes. Négyen együtt – a plakát szerint – a „gengszterek”. A Jobbik szóvivőjének elmondása szerint az üzenet tartalmával egyetértenek, de az nem az ő plakátjuk.

