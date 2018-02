Pócs Jánosnak nem tetszik, ahogy a Hír TV szerkeszti a műsorait

A Hír TV szerkesztési elveiről értekezett Pócs János, amikor jászfényszarui lakossági fórumán a résztvevők egyike a kivándorlásról kérdezte. A fideszes országgyűlési képviselő sérelmezte, hogy a támogató hozzászólások nem kerültek be a egy korábbi rendezvényéről készített riportba.

„Egy héttel ezelőtt Jászágón voltunk, ott is megtisztelt minket a Hír TV. Voltak kritikai kérdezők. Helyes, kell is hogy legyen. Csak a Hír TV tisztességével, hitelességével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a két kritikai kérdezőt, azt bejátszotta, utána a nyolc támogatót, azt nem” – fogalmazott Pócs János. Noha a Hír TV szerette volna bemutatni a Pócs Jánost támogató hozzászólásokat is, ám a fideszes fórumon ezúttal egy ilyen sem akadt.

Ráadásul a mostani eszmecserén sem maradhatott el a sorosozás. Pócs János ebben is otthon érzi magát, hiszen ő volt az a fideszes politikus, aki tavaly decemberben megosztott Facebook-oldalán egy fotót egy levágott disznóról, amire ráírták, hogy „ő volt a soros”. Ezzel a poszttal még a világsajtóba is bekerült a kormánypárti politikus.

Az eseményen részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is. Az egykor még MSZP-s házelnök most annyira belefeledkezett a migránsozásba, hogy eltévesztette, melyik településen tartották a fórumot.