Politikai csatatér is lesz tavaszig az erzsébetvárosi bulinegyed

Az országgyűlési választási kampány kellős közepére írhatja ki Erzsébetvárosban a helyi választási bizottság (hvb) a bulinegyedről szóló népszavazást. Ahogy a Magyar Nemzet megírta: a referendum arról szólna, hogy a Nagykörúton belül található, csaknem 400-500 kocsmának és szórakozóhelynek be kell-e zárnia egységesen éjfélkor. Szó szerint: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete Budapest VII. kerület Károly körút- Király utca- Erzsébet körút- Rákóczi út által határolt területén úgy szabályozza az üzletek nyitvatartási rendjét, hogy a vendéglátást folytató üzletek 24.00 óra és 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva?”

A népszavazás kiírásának a menetéről megkérdeztük Vattamány Zsoltot (Fidesz–KDNP), Erzsébetváros polgármesterét. – December 12-én hivatalosan is tájékoztatom a Fővárosi Törvényszék jogerős döntéséről a képviselő-testület tagjait. Formálisan döntenünk kell arról, hogy egyetértünk-e a népszavazással, de a referendum pontos napját a hvb-nek kell meghatároznia. Ez az előzetes számítások szerint februárban, legkésőbb márciusban lehetséges. A hiedelmekkel ellentétben azonban az országgyűlési választás várhatóan áprilisi dátuma nem befolyásolja az erzsébetvárosi referendumot, aminek örülök, hiszen egy ilyen fontos kérdésben szerencsés, ha az itt élő emberek mondják ki a végső szót.

Az ügyben hónapok óta forrnak az indulatok Belső-Erzsébetvárosban a lakók, a bulinegyedben található szórakozóhelyek tulajdonosai, üzemeltetői és a helyi önkormányzat, illetve a pártok között. A civilek közül a legaktívabbak az Élhető Erzsébetváros nevű Facebook-csoport tagjai már a nyáron szerveztek tüntetést az itt bulizók által okozott zaj, szennyezés, a hajnalig nyitva tartó helyek környékén, de a lakóházak közvetlen közelében, lépcsőházaiban is megjelent bűnözés, prostitúció miatt. Ugyancsak felvonulást szerveztek a vendéglátósok és a lakásaikat a bulinegyedben kiadók, akik különösen a tavasztól őszig terjedő időszakban jelentős bevételre tesznek szert, akárcsak az állam: csak 2016-ban 6 milliárdos adót szedett be innen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A kerületi képviselők végül október 3-án tárgyaltak a helyzet rendezéséről, s miután több javaslat sem kapott többséget, akkor fogadták el Stummer János (Jobbik) javaslatát, hogy döntsön a nép minden, a bulinegyedben található szórakozóhely kötelező éjféli bezárásáról. A környéken élők életkörülményeinek ellehetetlenülése, az immár állandósuló kosz, zaj, bűz és bűnözés mérséklésére a VII. kerület fideszes vezetése eredetileg négy lehetőséget terjesztett be, s az éjféli zárás mellett hajnali kettő, négy vagy hat óra mellett is dönthettek volna, azonban a kialakult feszült hangulatban nem merték vállalni a felelősséget. Viszont a fideszes vezetésű városrészben, amelyben a kormánypártoknak nincs többségük, konszenzussal megszavazták a rendteremtést célzó javaslatokat, így az ellenőrzések szigorítását, a takarítások hatékonyságának a növelését.

Most Stummer János kérdésünkre elmondta: üdvözli, hogy lesz népszavazás, de abban is biztos, hogy lesz itt nagy csatazaj, ha a két kampány egybeesik. – Akárhogyan alakul az egész kerületre kiírandó referendum érvényessége, ha azon a Belső-Ezsébetvárosiak nagy számban vesznek részt, és nagy többségük az éjféli zárásra szavaz, akkor azt valamennyi képviselőnek tiszteletben kell tartania – hangsúlyozta a Jobbik önkormányzati képviselője.

Moldován László (LMP), aki korábban saját népszavazási kezdeményezését vonta vissza, hogy legyen referendum, valójában időhúzásnak tartja az eljárást. Mint mondta, a testület önmaga is dönthetett volna az éjféli zárásról, s akkor előrébb tartanának. Ugyanígy vélekedett érdeklődésünkre az Élhető Erzsébetváros nevében megszólaló Bodó Zoltán is. Szerinte még a népszavazás kitűzése is bizonytalan, és hiába nincs már jó idő, szinte száz százalék, hogy az áldatlan állapotok tavaszig megmaradnak a bulinegyedben.