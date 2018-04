„Politikai pedofília”: leszedték Orbán jogsértő videóját

Napokkal azt követően, hogy a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elmarasztalta Orbán Viktort, miután videót tett közzé arról, ahogy óvodásokat látogat meg a kampány kellős közepén, eltávolították a miniszterelnök közösségi oldaláról a jogsértő felvételt – vette észre a Magyar Nemzet.

Mint ismert, nagy felháborodást váltott ki, hogy a kormányfő óvodásokat használt a maga népszerűsítésére – ráadásul a gyerekek szüleinek engedélye nélkül tett közzé erről videót. Az ezzel kapcsolatos panaszokat először a helyi választási bizottság elutasította, ám ez ellen fellebbezett többek közt az Együtt és a Momentum is. Mindkét párt arra hivatkozott közleményében: „politikai pedofília” gyerekeket politikai propaganda eszközeként használni.

Az NVB végül a jogsértő felvétel eltávolítása mellett döntött, és arra is kötelezte a miniszterelnököt és a vele kampányoló – korábban köznevelési államtitkárként megbukó – Czunyiné Bertalan Juditot, hogy fejenként 345 ezer forintos bírságot is fizessen. A pénzbüntetés nagy anyagi érvágás lehet a kormányfőnek, ugyanis vagyonbevallása szerint mindössze 993 ezer forintnyi megtakarítása van, ráadásul az is csak a feleségével közös számlán.

Korábban az RTL Klub kereste az ügyben a miniszterelnök sajtófőnökét, Havasi Bertalant, aki annyit válaszolt: „ezt jelentéktelen ügynek tartjuk, ezért nem nyitunk róla vitát”.

Arról, hogy miért probléma az, hogy a politikusok gyerekeket használnak fel saját népszerűsítésükre, itt olvashatnak bővebben.