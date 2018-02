Poloskacsípések közepette kell ellátni a betegeket

Negyedszerre is ugyanazt a céget kérik fel egy állami fenntartású, XVIII. kerületi pszichiátriai otthonban a brutális mértékben elszaporodott ágyi poloskák kiirtására, amelyik már háromszor sikertelen volt az élősködők eltávolításában. A dolgozók mindennap 95 fokon mossák a ruháikat, voltak, akik nem bírták a körülményeket, ezért felmondtak, más öt éve retteg – tudta meg a Magyar Nemzet.

A Fejér Megyei Gesztenyés Egyesített Szociális Intézmény budapesti ellátóhelye 150–200 pszichikai betegséggel küzdő embernek nyújt otthont. Nemrégiben a Hír TV számolt be arról, hogy az otthont ágyi poloskák lepték el. Van olyan beteg, aki már a csípések miatt szorul kórházi kezelésre. Akkor egy állását féltő dolgozó névtelenül nyilatkozott arról, hogy volt olyan érintett, aki bement a gyámhatósághoz, és az összecsípett karjait mutatva érzékeltette: már a dolgozók is hazaviszik a poloskákat. Ha nem fertőtlenítik gyorsan az épületet, nem lesz, aki ápolja a rászorulókat. Lapunknak egy, szintén a neve elhallgatását kérő dolgozó arról beszélt: „Nem vagyunk normálisak, hogy egyáltalán belépünk a kapun.” Az illetőnek hazaérkezés után az első dolga, hogy lezárt zsákba teszi azt az utcai ruháját, amiben dolgozni jár. A munkában használt, nejlonzsákban hazavitt ruháját pedig azonnal kimossa 95 fokon. Mindezt már öt éve azért, nehogy lakásában is elterjedjenek az ágyi poloskák. Azóta nem sikerült ugyanis kiirtani az állatokat. A dolgozók attól rettegnek, hogy hazaviszik az élősködőket. Emiatt egyre nehezebb munkaerőt találni, és a 85–150 ezer forintos nettó munkabér sem vonzó ilyen körülmények között.

Megtudtuk azt is, a tervek szerint február 26-án kezdődik a fertőtlenítés, méghozzá osztályonként. Addig az ápoltakat a Fejér megyei Tordasra kell költöztetni, ami valószínűleg nagyon megviseli majd őket. Kezdetben budapesti intézményeknél próbálkoztak, de sehol nem akarták fogadni a lakókat, mert attól tartottak, hogy oda is átviszik az ágyi poloskákat. Az ápoltak a dolgozók szerint nagyon érzékeny, szinte gyermeki lelkülettel rendelkező betegek, akiket rosszul érintenek az ilyen változások, hajlamosak magukba fordulni, begubózni.

Tavaly egyébként az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat munkatársai is jártak az intézményben, méghozzá két héttel az irtást követően. Akkor a dolgozók megmutatták nekik, a helyzet nem javult, továbbra is jelen vannak az élősködők. Változás mégsem történt.

Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozik, Rétvári Bence parlamenti államtitkár azonban csak annyit mondott a Hír TV-nek: a kórház igazgatója tudja megmondani, van-e ilyen probléma vagy nincs. Még a pestszentlőrinci önkormányzat is csak január végén értesült arról, hogy elszaporodtak a poloskák, ami közegészségügyi gondokat is felvethet. Az intézményben a matracokat is ki kellene cserélni. Ám minderre az otthonnak nincs pénze, támogatást pedig csak Balog Zoltán minisztériumától – mint fenntartótól – remélhetnek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.15.