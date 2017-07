Precedens CEU-ügyben: már nem kell a kormánynak Trump

Megállapodást írt alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter James Fielder marylandi oktatási miniszterrel a helyi McDaniel College budapesti iskolájának további működéséről. Az MTI tudósítása szerint a tárcavezető egynapos látogatást tett az Egyesült Államokban, hogy beszédet mondjon a Heritage Alapítványnál, ám még ez előtt ellátogatott Maryland állam fővárosába, Annapolisba. Ekkor került sor a tárgyalásra és az azt lezáró megegyezés aláírására.

Az eset jelentőségét az adja, hogy az elmúlt hónapokban nagy port kavart CEU-törvény alapján a kormányzat eredetileg csak a szövetségi állammal lett volna hajlandó tárgyalni arról, milyen feltételekkel működhet tovább amerikai akkreditációjú egyetem Magyarországon. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma ugyanakkor többször jelezte a kabinetnek, hogy az oktatás náluk szövetségi tagállami és helyi felelősség, így Donald Trump erről biztosan nem fog egyeztetni a magyar féllel. Egy közleményben úgy fogalmaztak: az amerikai kormánynak nincs hatásköre vagy szándéka tárgyalni Magyarországgal a Közép-európai Egyetem vagy más magyarországi egyetemek ügyéről.

Az már korábban látszott, hogy a magyar kabinet meghátrált az ügyben. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy még júniusban írt válaszlevelében már arról számolt be, hogy felvették a kapcsolatot Maryland, Massachusetts és New York államok illetékeseivel. A tárgyalások közül először, úgy látszik, a marylandi egyeztetések értek be.