Puzsér és Schilling is elmegy a Jobbik tüntetésére

„A jogállam elvekről szól és nem személyes szimpátiákról. Én többször tüntettem a szélsőjobb politikája ellen. Vona Gábor 2014-ben azt állította, hogy az amerikai titkosszolgálatokkal a hátam mögött szerveztem a netadótüntetést, pedig nyilván nem. De itt arról van szó, hogy a jogállam elveit felülírhatja-e egy fideszes pártkomisszár vagy sem. Szerintem nem írhatja felül, ezért elmegyek tüntetni a jogállamért” – mondta Gulyás Balázs, az internetadó-tüntetés egyik fő szervezője a 444-nek annak kapcsán, hogy miért vesz részt a Jobbik pénteken öt órakor kezdődő tüntetésén.

Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom aktivistája azt mondta, „nem lesz olyan helyzetben”, hogy elmenjen a pénteki tüntetésre, de szerinte ki kell állni ebben az ügyben a Jobbik mellett.

„Ott voltam a CEU mellett rendezett tüntetésen, mert úgy ítéltem meg, hogy az egyetem elleni támadás a kormányzat nyilvánvaló jogállami határátlépése. A miniszterelnök most újabb határozott lépést tett a Moszkva felé vezető úton, ezért ott leszek pénteken, hogy kifejezzem szolidaritásomat a Jobbik mellett” – mondta a lapunkban is publikáló Puzsér Róbert, hozzátéve, hogy mindkét esetben olyan szervezet mellett demonstrál, „amelyet enyhén szólva sem kedvel – sem a politikai korrektséget, gender ideológiát és neoliberalizmust hirdető CEU-t, sem a fasiszta ágakkal és gyökerekkel rendelkező Jobbikot”.

Puzsér hangsúlyozta: „a szolidaritás akkor a legértékesebb, ha azt az ember olyanokért vállalja, akik nem a haverjai és még csak nem is az eszmetársai. Ezt hívják úgy, hogy rock and roll – és ezt hívják úgy, hogy polgári kultúra”.

Schilling Árpád rendező több, emberi jogi témájú tüntetésen is felszólalt, most pedig azt mondja, dilemmát okoz neki a helyzet, de valószínűleg el fog menni. Úgy fogalmazott: „Amit az ÁSZ csinál, az egyértelműen koncepciós per, ami ellen a demokratáknak ki kell állniuk.” A rendező ezzel együtt valahogy ki akarja majd fejezni, hogy csak ebben a konkrét ügyben áll a Jobbik mellé, és ez nem jelenti azt, hogy egyetért a párttal. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha olyan szövegek hangzanak majd el, amikkel egyáltalán nem tud azonosulni, akkor nem fog tudni ott maradni.

Vágó Gábor azonban ellentüntetni fog, noha az ÁSZ lépésével ő sem ért egyet, de szerinte a Jobbik ugyanúgy összefogott az oligarcha Simicskával – a lapunkat is magában foglaló médiaportfólió tulajdonosával –, mint a Fidesz, és az olcsó plakáthelyekkel ők ugyanúgy beszálltak a korrupcióba, „miközben megtehették volna ők is, hogy sokszoros áron veszik a plakáthelyeket, mint az LMP vagy a Kutyapárt”. Vágó az ellenzéknek akar üzenni ezzel: ne vegyék át a Fidesz módszereit.

Az LMP, a Momentum és kedd este az Együtt is jelezte, hogy részt vesz a tüntetésen.

Közösségi gyűjtésbe kezdett a Jobbik, miután kiderült: az Állami Számvevőszék mintegy 331 millió forint befizetésére kötelezte az ellenzéki pártot tiltott pártfinanszírozásra hivatkozva, és ugyanekkora összeggel csökkentheti a Magyar Államkincstár a párt állami támogatását. Vagyis a végső cech 662 millió forintra rúg.