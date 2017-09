Rácsukódott a négyes metró ajtaja az uniós vizsgálóbizottságra

Hétfőn délben érkezett Budapestre az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága, a háromnapos tényfeltáró út célja, hogy ellenőrizzék, az uniós források elköltése szabályszerű-e. A bizottság ellátogat a felcsúti kisvasúthoz is.

A bizottság útját nagy levelezgetés előzte meg, Lázár János kancelláriaminiszter és Deutsch Tamás néppárti EP-képviselő is közbelépett, hogy valahogy eltérítse céljától a vizsgálódást, vagy legalábbis ne most, hanem a választások után jöjjenek a brüsszeli bürokraták nézelődni. Lázár János azt írta, felháborítónak tartja, hogy több ezer társfinanszírozásból épp azt a projektet vizsgálják, amely a miniszterelnök falujában valósul meg. A levelezésből a szokottnál nagyobb médiafelhajtás is adódott, pedig egy ilyen út normális és szokásos az EP uniós forrásainak felhasználását nyomon követő bizottsága részéről.

De itt van a négyes metró kivitelezésére biztosított uniós pénz is, amelynél huzamosabb ideig is téma volt a nem megfelelő pénzügyi felhasználás. Bár a négyes metró Szent Gellért téri megállójánál az Európai Parlament Budapestre látogató vizsgálóbizottságán kívül szinte senki más nem szállt fel a szerelvényre, a társaság mégis egyetlen ajtón igyekezett feljutni a metróra. Valószínűleg ezt elégelhette meg a járművet vezérlő automatika, és véget vetett a hosszas felszállásnak, a csukódó ajtót a bizottság utolsó tagjainak kellett kézzel szétfeszíteniük. Az Index videóját itt tekintheti meg.