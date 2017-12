„Radnótit is agyonlőtték, mert akkor ő volt a soros”

A Pócs János által megosztott fotó és annak utóélete is a közbeszéd lezüllését mutatja – erről beszéltek lapunknak olyan írók, akik egy most közzétett nyilatkozatban követelik a fideszes országgyűlési képviselő lemondását. Emlékezetes, a fideszes politikus egy erdélyi disznóvágáson készült képet tett közzé, melyen a mosolygós résztvevők a megperzselt állat testére odaírták: „ő volt a soros!!!”

A történteket felkapta a világsajtó, köztük a New York Times is, de hiába, Orbán Viktor lapunknak csak annyival kommentálta az egészet, hogy a disznóvágás ügyei nem tartoznak a kormány hatáskörébe.

A mostani tiltakozó nyilatkozatot aláíró százhúsz művész, filozófus, teológus úgy látja: ilyen viccekkel kezdődött az az időszak is, amikor embereket fosztottak meg jogaiktól, emberi méltóságuktól. A történelem legsötétebb időszakát idéző antiszemita uszításról van szó – vélekedett Gábor György filozófus, vallástörténész.

„Ha nem egy adott népcsoportról van szó, akkor sem játszadozunk ilyesmivel” – jelentette ki megkeresésünkre Babiczky Tibor író, lapunk alkalmi szerzője. Elmondása szerint ha embereket állatként próbálunk ábrázolni, az nem szül jó vért, rossz reflexekből táplálkozik és rossz reflexeket erősít. Kérdésünkre, miszerint nemcsupán egy otromba tréfáról, mintsem antiszemitizmusról van-e szó, Babiczky kifejtette: nem akar senkiről rosszat feltételezni, és még azt is el tudja képzelni, hogy ízléstelen tréfa volt csupán. Viszont hozzátette, a régóta dübörgő Soros-kampányt látva nem nehéz felfigyelni az áthallásokra, egy képviselő pedig tisztában kellett ezzel legyen. Babiczky szerint a közbeszéd lezüllését láthatjuk mindebben, vagy a miniszterelnök minap adott válaszaiban is. Ismert, hétfőn Demeter Márta LMP–s képviselő Ghaith Pharaonra vonatkozó kérdéseit is annyival söpörte le az asztalról a kormányfő, hogy boldog karácsonyt kívánt. „Legalább a képviselő lemondása mutathatná, hogy komolyan veszik a történteket, és nem süllyedünk még a korábbiaknál is lejjebb” – tette hozzá az író.

„A mai Magyarországon jól láthatóan jelen van az antiszemitizmus, és a Soros-kampány sem arról szól, milyen tervei vannak vagy nincsenek a milliárdosnak” – ezt már Weiner Sennyey Tibor író, lapunk állandó szerzője mondta a Magyar Nemzetnek. A nyilatkozatot szintén aláíró szerző szerint a Soros-kampány ikonográfiája épp olyan, mint amilyeneket a régi időkben láthattunk, „valakire mindig könnyű ráfogni, hogy ő tehet mindenről.”

„Mindig vannak hülye emberek, de ha egy országgyűlési képviselő beáll emögé, az már más eset” – tette hozzá.

Felvetésünkre, hogy nem láthatjuk-e mindezt csupán egy vállalhatatlan viccnek, elmondta: a kormány által megteremtett kontextus tükrében látni kell, hogy mindez nem egyszerűen egy otromba tréfa. „Sokan az ilyenek után feljogosítva érezhetik magukat, hogy embert támadjanak meg, akár csak azt, akit Soros támogatójának látnak” – tette hozzá. Weiner Sennyey szerint általánosságban zajlik ellenséggenerálás, és egy „gyalázatos kommunikációs trükkről” van szó.

„Radnóti is agyonlőtték Abda határában, mert akkor ő volt a soros” – jegyezte meg. Az író tehát úgy látja, fel kell emelniük a szavukat, és Pócs méltatlan az országgyűlési képviselői posztra.