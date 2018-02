Ragaszkodik a bentlakásos iskolákhoz és a mindennapos testneveléshez a Jobbik

– Attól még, hogy a Jobbik nem írta alá az oktatási minimum végleges szövegét, nem volt haszontalan az egyeztetés, mert sok érdemi kérdésről tudtak beszélni a pártok és civilek is – erről beszélt lapunk megkeresésére Dúró Dóra, a Jobbik oktatáspolitikusa. Az oktatási minimumról szóló megállapodást a Tanítanék Mozgalom hozta tető alá, és hétfőn aláírta az MSZP, a Demokratikus Koalíció, az LMP, az Együtt, a Liberálisok, a Momentum Mozgalom, a Modern Magyarország Mozgalom, a Párbeszéd és az Új Kezdet. A dokumentumban többek között szerepel: egy oktatási rendszer akkor jó, ha a gyerekek is jól érzik magukat benne. Ezenfelül szükségesnek ítélik meg egy önálló oktatási minisztérium fölállítását, és azt is, hogy a terület finanszírozása legalább a GDP 6 százalékát érje el.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Dúró Dóra elmondta: bár a tárgyalássorozatokon végig részt vettek, és a szöveg 90 százalékával egyetértettek, de voltak olyan részek, amiket szerettek volna, ha nem kerülnek bele. Úgy vélte, ha már oktatási minimumnak nevezik a dokumentumot, ami a pártok véleményeinek közös metszetét jelenti, akkor méltányos lett volna, hogy ha bármelyik párt szeretne kivetetni belőle valamit, annak eleget tegyenek. Mint elmondta, a Jobbik véleménye abban tért el a többi pártétól, hogy például nemcsak a hit és erkölcstant tartanák meg, de a mindennapos testnevelést is. Utóbbival kapcsolatban Dúró Dóra megjegyezte: tisztában vannak vele, hogy ehhez nincsenek meg a megfelelő feltételek az iskolákban. Ám erre szerinte nem az a megoldás, hogy eltörlik az egészet, hanem hogy infrastrukturális fejlesztéseket hajtanak végre. Ezenfölül többek között egyoldalúnak tartották a dokumentum megközelítését az integráció kérdésében, a párt szerint ugyanis lehetnek esetek, amikor az elválasztás – vagyis a bentlakásos iskolában való oktatás – jobb megoldás.

– Nem elég hangsúlyos a dokumentumban a gyerekek sikertudatra való nevelése, ahogy a nemzeti öntudat megjelenítése sem nagyon szerepel benne – mondta a Jobbik oktatáspolitikusa. Kérdésünkre kifejtette: sikertudat alatt egy olyan, a teljes oktatási rendszert átható szemléletet értenek, ami a nemzeti büszkeség és a közösséghez tartozás erejét adja át a gyerekeknek. Hozzátette: a párt a jövőben is eleget tesz minden szakszervezeti, illetve civil megkeresésnek.

A Fidesz egyébként nem hagyta szó nélkül a pártok megállapodását; mint írták, az ellenzék, amely most oktatási minimumról állapodott meg, a kormányzása idején a minimumot sem adta meg az oktatásnak.