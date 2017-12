Rajonganak a turisták a TEK-esek harci járművéért

Soha akkora biztonságban és nyugalomban nem majszolgathattunk volna kétezer forintba kerülő kürtőskalácsot a Vörösmarty téren, mint hétfő déli ottjártunkkor. A BRFK hupikék betontömbjeit már november végén elhelyezték a karácsonyi vásár körül, a Terrorelhárítási Központ (TEK) nyolckerekű, kétéltű BTR–80-as páncélozott harci járműve pedig vasárnap parkolt le a Pesti Vigadó mellé. Sajnos néhány éve már a hétköznapok részévé vált a terrorfenyegetettség. Ha pedig véletlenül az önfeledt karácsonyi vásárlás közepette erről néhány percre esetleg megfeledkeznénk, akkor szerencsére a TEK látványos felvonulása segít eszünkbe juttatni. Jobb helyre nem is parkolhatott volna le a páncélozott monstrum. Andy Vajna filmügyi kormánybiztos remélhetőleg megköszöni majd Orbán Viktor miniszterelnök egykori testőrének, Hajdu János TEK-főigazgatónak, hogy éppen az ő érdekeltségébe tartozó Tropicana kaszinó bejáratától néhány méterre alakították ki a felfegyverezett kommandósok bázisát. Így egyrészt még hatékonyabb lehet talán a pénzmosás elleni harc, másrészt az alvilági figurák is elkerülik Vajna kaszinóját.

BTR–80-as páncélozott harci jármű a Pesti Vigadó mellett Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Nem teljesen világos, miért van körbeszalagozva a TEK harci járműve. Felesleges akadálynak tűnik, ha netán akcióba kellene lendülnie. Mindenesetre szokatlan látvány, ezt el kell ismerni. Így vannak ezzel a békés, városnéző turisták is. Egy ázsiai csoport érkezik, az idegenvezető rövid magyarázatba kezd a terror elleni harcról. Előkerülnek a mobiltelefonok, mindenki akar egy képet a BTR–80-as páncélos kétéltűvel. Megérinteni viszont senki nem meri a „fekete szörnyet”, mert még a végén gyanússá válnak a kommandósok számára. Az nem derült ki, hogy ült-e katona a jármű gyomrában, de amint egy apuka a kisfiának elmagyarázta: „biztos nem magától jött ide”. A kommandósok inkább egy kisbuszban üldögélnek, és termoszból teát töltögetnek maguknak.

Bár nem vagyunk felkészültek az aktuális kommandósviseletből és -felszereltségből, azt laikusként is bárki megállapíthatja, hogy a TEK évi 12-13 milliárd forintos költségvetéséből igazán jó cuccokat vásároltak. „A kocsit dísznek rakták ki, de nekem bejönnek az egyenruhás férfiak. Tetszenek a fegyverek is. A jelenlétükkel biztonságot sugároznak. Megvédenek minket, ha baj van” – mondja nekünk egy lány, aki korábban a járőröző kommandósokkal diskurált. A jókedvű, mosolygós kommandósok mellett „sima” rendőrök, civil ruhás rendőrök és biztonsági őrök is éberen pásztázzák a karácsonyi vásárt. Szerencsére semmi veszély. Ünnepi zene szól, disznótoros illata terjeng. Turisták fotózkodnak a nagy méretű, műanyag betűkből kirakott Budapest feliratnál, de meg kell várni, amíg a gépkarabélyos terrorelhárítók kisétálnak a képből.

„Kár, hogy a Vörösmarty téren nincsenek fák, így nehéz beolvadni a környezetbe” Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

„Terroristák szerencsére nincsenek, hál’ istennek! Még csak az kellene! De legalább a zsebeseket távol tartják a vásártól” – mondja az egyik árus. Szerinte az egyenruha tiszteletet és bizalmat ébreszt. A terepszínű egyenruha valóban praktikus viseletnek tűnik erdőben – kár, hogy a Vörösmarty téren nincsenek fák, így nehéz beolvadni a környezetbe. De lehet, nem is beolvadni, hanem kitűnni szeretnének.

A páncélozott harci jármű körül közben folyamatos a nyüzsgés. Kevesen láttak még ilyet, szinte mindenki rácsodálkozik. Forralt bort kortyolgató oroszok is pózolnak vele egy kattintás erejéig. Ez érthető, hiszen a BTR–80-as (Bronyetranszportyor) eredeti szovjet találmány 1986-ból.

De nem mindenkit izgat fel egy páncélos jármű hirtelen megjelenése egy karácsonyi vásár mellett – egy nyugdíjas asszony úgy sétál el mellette, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne.

