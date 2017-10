Rajthoz áll Őcsényben a lemondott polgármester

Biztossá vált, hogy elindul a Tolna megyei Őcsényben az időközi polgármester-választáson Fülöp János, aki szeptember végén mondott le a település vezetéséről, miután egy falugyűlésen heves indulatokat váltott ki néhány migráns pár napos üdültetésének terve. Erről Fülöp János beszélt a Magyar Nemzetnek, hozzátéve, sokan biztatták arra, hogy induljon, és szavai szerint munka is lenne bőven a településen.

Az ajánlóívek gyűjtése ugyan csak jövő hétfőn kezdődik, de a helyi jegyzőnél már most fel lehet iratkozni a leendő jelölteknek. A volt polgármester nem akart tippelni, hogy hány ellenfele lesz a voksoláson – 2014-ben 5 jelölt volt, végül Fülöp János kétharmados többséggel nyert –, de szerinte olyan véleményeket is lehet hallani a faluban, hogy akár 8-9 induló is rajthoz áll majd a december 17-re kiírt voksoláson. Ez azért is könnyen elképzelhető, mert a jelöltté váláshoz mindössze 62 ajánlást kell összegyűjteni a mintegy 2100 választásra jogosulttól.

Ennek ellenére a volt polgármester újraválasztása szinte biztosra vehető, helyszíni beszámolók szerint ugyanis a helyiek többsége azt szeretné, ha ismét ő vezetné a falut, hiszen a nagy többség elégedett volt a munkájával.

Fülöp János szeptember végén jelentette be távozását, miután a falugyűlésen tapasztalt indulatok nyomán tartott szavazáson a helyi képviselő-testület nem volt hajlandó feloszlatni önmagát. Két hete azonban változott a testület összetétele: az egyik tag, Kötelesné Hamrik Lilla ugyanis lemondott (ő volt az egyik, aki a feloszlatásra nemmel voksolt). Fülöp János már akkor jelezte lapunknak, hogy ezzel megnőtt az esély az indulására, hiszen a polgármesterrel együtt 7 fős testületben 4:3-as aránnyal már tudna dolgozni, így el lehet fogadni a költségvetést, meg lehet szavazni a pályázatokat. Ezzel ki lehet húzni azt az időt, ami a 2019. októberi önkormányzati választásig hátravan, azaz a testület feloszlatására így nem is lenne szükség – fogalmazott, bár hozzáfűzte, „a falu már úgysem lesz az, ami korábban volt”. A megüresedett képviselői posztra azóta Parragh János ült be, aki a 2014-es választáson a „kiesettek” között a legtöbb voksot kapta.

– Várható még lemondás a testületben – fogalmazott lapunknak a polgármester. Szerinte ugyanis ha visszatér a település vezetőjeként, van esély rá, hogy mások is a távozás mellett döntenek. Csaknem két hete egyébként aláírásgyűjtés indult azért, hogy a képviselő-testület oszlassa fel magát, és ezzel a választók dönthessék el, kik vezessék a továbbiakban a falut. Annak ellenére, hogy két nap alatt 585-en támogatták aláírásukkal ezt, a képviselő-testület leszavazta a kezdeményezést.

Őcsényben – ahol az ominózus szeptemberi falugyűlés után megfenyegették a menekültek befogadását tervező panzióst, és kiszúrták autójának a kerekeit – jövő hétfőn közmeghallgatást tartanak. Azt egyelőre nem tudni, hogy ezen szóba kerül-e a menekültkérdés és a falu megosztottsága. Az Őcsényben történtek hetekig uralták a híreket a médiában. Az ügyben Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormányfő nem ítélte el a fenyegetést, ehelyett arról beszélt, helyes, hogy az őcsényiek határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket. – Annyit hazudoztak migránsügyben, hogy ha azt mondják, hogy gyerekek fognak jönni, arra azt mondja a magyar: először gyerekek, aztán a szülők, aztán családegyesítés, és ott vagyunk a bajban – mondta Orbán Viktor.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.25.