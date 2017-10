Rákdiagnosztika: százezreket fizethet a beteg a használhatatlan rendszer miatt

Az utóbbi hónapokban 70 százalékkal kevesebb páciens kapott beutalót PET/CT vizsgálatra, de nem a beteg kevesebb, hanem a beutalási rend rossz – írja a Népszava.

Nyár közepén a korábbi papíralapú beutalást elektronikus felületre terelte a kormányzat. A változtatás részleteit miniszteri rendelet pontosította volna, ám ez a mai napig nem készült el. Nyár óta a korábbi hat PET/CT bizottság helyett most 12 albizottság engedélyezhetné online az amúgy nem olcsó diagnosztikai eljárást. Az érdekeltek szerint a rendszer hatékonysága most mégis rosszabb: egy online felületen kell a beteg összes adatát, kórtörténetét feltölteni, ráadásul a korábbi egylépcsős bírálat is három lépcsőssé vált.

Onkológusok szerint az új elektronikus beutalót csak az orvos töltheti ki, és ehhez valamennyi olyan adatot be kell „másolni” amely a kezeléssel kapcsolatban keletkezett. Az is gondot jelent az adatok továbbításánál, hogy nincsen szkennerük. A rendszer nehézkességét jól példázza, hogy az évente a közköltségre rendelhető 30 ezer vizsgálatból, most a pénzügyi év vége előtt néhány héttel még tízezer kihasználatlan.

„Tudunk olyan betegről, aki azért nem kapta meg a közfinanszírozást a vizsgálatra, mert az onkológusa elnézte az elektronikus felületen az űrlapot, és így azt hiányosan töltötte ki, nem került fel a lapra, hogy a betegnek primer tüdőrákja van”, így viszont elutasították a kérelmet – mondták az egyik szolgáltatónál a Népszavának. A beteg végül összeszedte a vizsgálat privát elvégzéséhez szükséges 250 ezer forintot, ám mint mondta, a következő kontroll vizsgálatra már biztosan nem lesz pénze.

„Míg a korábban működő PET-bizottságok tagjait föl lehetett hívni, és az esetleges félreértéseket, adathiányokat tisztázni, a jelenlegi rendszer arctalan és személytelen. Gyakran azt sem lehet kideríteni, mi volt baj, milyen dokumentumot kellene esetleg pótolni” – mondták a lapnak a kezelő orvosok.

A Népszava azt írja, az országban működő nyolc szolgáltató együtt július óta a korábbi havi 500-zal szemben már csak 100-150 vizsgálatot végez. A betegek egy része, ha teheti fizetős vizsgálatot kér, más esetekben az orvosok a sokkal kevésbé korlátozott MR vizsgálatokkal próbálják pótolni a PET/CT-ét, ami az ottani 2-3 hónapos ottani sorállást és a kórházi költségeket növeli.