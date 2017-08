Rákkeltő azbeszt maradhatott a Városligetben

Augusztus közepén mintát vettek a Petőfi Csarnok bontási területén lévő törmelékből a Ligetvédők, és azt egy független azbesztmentesítő céggel vizsgáltatták meg. Az eredmény szerint a minta fehér és kék azbesztet is tartalmas – közölte Facebook-oldalán a szervezet.

Azt írták, azbeszt már bontáskor is kikerülhetett a levegőbe, mivel nem gondoskodtak a veszélyes anyag megfelelő kezeléséről és a munkavégzés során sem tartották be az előírásokat. „A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. tehát nem mondott igazat, és hónapok óta veszélyezteti a munkások és a lakosság egészségét” – fogalmaztak, hozzátéve: a budapestiek nevében is követelik a fennálló veszély mihamarabbi megszüntetését.

Kiemelték: minden nap készítettek felvételeket a munkálatokról, és megfigyelésük során alig tapasztaltak arra utaló jelet, hogy megfelelő azbesztmentesítő tevékenység folyna a bontási területen. Csak egyetlen alkalommal, 2017. február 28-án észleltek védőruhát viselő munkást. Az elkülönített aszbeszthulladék-lerakatban csak ezután kezdett gyűlni a csomagolt és csomagolatlan hulladék.

„Bár a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-t korábban számtalan esetben figyelmeztettük, hogy a bontás alatt álló épületrészek kiporzásának minimalizálása érdekében tartsa be – illetve alvállalkozóival tartassa be – az előírásokat, mégsem intézkedtek megfelelően: az épület bontása során rendre elhanyagolták az előírt locsolást, pedig az a fentiek tudatában a veszélyes hulladék miatt is különösen fontos lett volna” – fogalmaztak. A Ligetvédők szerint a keletkező azbeszttartalmú port így a szél rendszeresen kiszórta a bontási területről, emiatt a levegőbe kikerülő részecskéknek való kitettség és azok egészségügyi kockázata is a sokszorosára nőtt.

Azt írták, hogy az azbesztmentesítés elmaradása és a por megkötésének hiánya miatt is számos alkalommal kértek rendőri intézkedést, ám törvényi kötelezettsége ellenére sem a rendőrség, sem pedig az Építésfelügyeleti Hatóság nem gondoskodott a veszély elhárításáról.

A bontás befejezése után a területre látogatva a különböző vasbeton és ablaküveg maradványok mellett gyanús csövek maradványaira és törmelékeire figyeltek fel, így vizsgálatot kértek, és kiderült, hogy az anyagminta kétfajta rákkeltő azbesztet, krizotilt és krokidolitot is tartalmaz.

A Ligetvédők szerint úgy tűnik, hogy a beruházó azbesztmentesítés nélkül végeztette volna el a bontást, ha azt senki nem követeli rajtuk. „Ahogy kiszivárgott a gyanú az azbeszt jelenlétéről, hirtelen elkezdtek a problémával foglalkozni, de – amint az látható – a teljes körű azbesztmentesítés nem történt meg” – szögezték le.

Közölték, hogy a veszély jelenleg is fennáll, hiszen a bontási területen az azbesztes törmelék szabadon hever, és az időjárási viszonyoktól függően több-kevesebb azbesztpor juthat a Városliget levegőjébe és a talajba is.