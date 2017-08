Rakpartfelújítás Budán, dugók lesznek a Petőfi hídnál

Augusztus 10-től, csütörtöktől kezdődően várhatóan december 10-ig a Műegyetem rakpart felújítási munkálatai miatt jelentős forgalomkorlátozások lesznek a Petőfi híd környékén – közölte a Magyar Nemzettel a Főpolgármesteri Hivatal. Tájékoztatásuk szerint a fővárosi önkormányzat saját forrásaiból nemcsak a budai rakparti útszakasz újul meg a Bertalan Lajos utca és a Petőfi híd déli lehajtója között, hanem a híd le- és felhajtói is. Mint írták a komplex szemléletű rekonstrukció keretében kerékpárutakat, járdákat is kiépítenek, a rakpart Dunához közelebb eső oldalán pedig új parkolóhelyeket alakítanak ki. Ezzel párhuzamosan a közvilágítási hálózatot és a csatornarendszert is felújítják, átépítik a jelzőlámpás hálózatot és forgalomfigyelő kamerákat szerelnek fel. Már csütörtöktől lezárják a Petőfi híd északi le- és felhajtóját, a Műegyetem rakparton irányonként egy-egy sávot szintén lezárnak a forgalom elől. A városházán kiemelték: várhatóan november végéig a budai alsó rakpartra vezető lehajtót is lezárják.

Az autósoknak érdemes a Rákóczi hídi lehajtót használni ebben az időszakban, mert egyben a közúti és kerékpáros forgalmi rend is megváltozik, valamint az érintett BKK-járatok útvonala is módosul. A déli, azaz a Rákóczi hídhoz közelebb eső fel- és lehajtó egyelőre továbbra is használható lesz, csak útszűkület miatt szükséges nagyobb figyelemmel vezetni. Itt a forgalmat várhatóan augusztus 21-től hétfőtől egyirányúsítják a rakpart irányába. A Műegyetem rakpart teljes felújítandó szakaszán már hétfőtől tilos a parkolás.