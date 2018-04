Ráküldi még aktivistáit az ingadozó szavazókra a Fidesz

A Kubatov-listán bizonytalanként szereplőket zaklatja az utolsó pilanatban a Fidesz aktivista gárdája – írja a 444.hu.

„Ha ma vagy holnap személyesen keres meg a Fidesz az ajtón kopogtatva vagy telefonon, akkor nagy valószínűséggel rajta vagy a Kubatov-listán. Az ugyanis a helyi aktivisták pénteki és szombati elsőszámú feladata, hogy elsősorban a listán bizonytalanként feltüntetett szavazókat keressék meg, de erősítsék meg a támogatóikat is. A 2004 óta épített Kubatov-lista ilyenkor válik fegyverré a Fidesz kezében.” – olvasható a portál péntek késő délutáni cikkében.

A szerző szerint az eddigi kampányban a Fidesz-aktivisták feladata az volt, hogy Orbán Viktor sokszorosított levelét személyesen adják át a szavazóknak. A párt ugyanis a választópolgárok beállítottságát és szavazási elszántságát még ekkor is pontosítanai akarta a szavazók Kubatov Gábor irányításával összeállított listáján.

Mint arról nemrég a Magyar Nemzet is beszámolt, a Hír TV hozzájutott egy soproni választók névsorát és politikai beállítottságát is tartalmazó Kubatov-listához, amelyen papok, tanárok és a listázók által „proli réteghez” tartozók nevei is szerepelnek. A dokumentumban a nevek mellett feltüntették az adott személyről alkotott sommás véleményt, egyebek között azt, hogy hány embert ismer, milyen a politikai beállítottsága, majd következik a módszer, amivel szóra bírható, meggyőzhető az illető. Legvégül pedig ott vannak a kiszemelt „célpont” személyes adatai, elérhetőségei is.

A választás napján azokat fogják megkérdezni akár telefonon, akár személyesen, hogy voltak-e már szavazni, akik mellett a listán magas pontszám áll, tehát szerintük Fidesz-szavazók, és megkérik őket, hogy a közvetlen környezetüket is buzdítsák, hogy szavazzanak a Fideszre – állítja a cikk.

A kormánypárti aktivisták eljárását a párt maga illusztrálta egy belső használatra készített videóban, amely a szavazók Kubatov-lista alapján történő mozgósítását mutatja be a 2009-es pécsi időközi polgármester-választások idején. A filmet később a Gery Greyhound nevű blogger, vagyis Tomanovics Gergely tette közzé az interneten, és most a 444.hu is megosztotta.

A cikkírónak egy aktivista elmondta: a helyzet azóta annyiban változott, hogy egyfelől a Fidesz már túl szorosan fogja és ellenőrzi az aktivistáit, másfelől „messze nem annyira barátságos már a közeg”, mint kilenc éve volt.

„Beszéltünk egy, a kampányban résztvevő taggal. Azt mondja, hogy óriási nyomás van az egész rendszeren, hogy egyetlen egy potenciális fideszes se maradjon otthon vasárnap, rendszeresek az ideges számonkérések, azt viszont nem hajlandóak tudomásul venni, hogy egyszerűen már túl szokszor küldték rá a szavazókra az aktivistákat.”