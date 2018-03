Rángatták és megütötték a Magyar Nemzet tudósítóját a „békemeneten”

Erőteljesen megütötték a bordáját a Magyar Nemzet tudósítójának, Unyatyinszki Györgynek a „békemeneten”. Az éppen kérdéseket feltevő kollégánkat meg is rángatták, fájó pontján szorongatták. Az elkövetők a rendezvényt biztosító őrök voltak, a meneten vonuló Orbán-hívek közben hangosan szidalmazták kollégánkat. Felvételek is készültek az esetről.

A jelen lévő tudósítók tudósítónkat és a biztonsági őröket is kérdezték a történtekről, az egyik CÖF-ös (Civil Összefogás Fórum) biztonsági pedig mosolyogva ezt a magyarázatot adta:

túl sokat kérdezett, egyre csak kérdezett, és ezzel feltartotta a tömeget.

A szekuritis azt is felrótta a Magyar Nemzet munkatársának, hogy az incidens után is mosolyog.

Kollégánk így írta le a történteket: „Odamentem kérdezni Fricz Tamáshoz és Széles Gáborhoz Kósa-ügyben. A Bem téren ugyanis azt mondta Fricz Tamás, hogy hírhamisítást csinált a Magyar Nemzet. Ezt fenntartották, dacára annak, hogy Kósa Lajos is elismerte a megáĺlapodást Szabónéval. Majd áttértem a Fidesz eredménykommunikációjára, hogy a Demokrata a fideszes fórumokon milyen kis füzettel támogatja a pártot, sorolva az eredményeket, aminek a fele uniós forrás, a kastélyprogram kapcsán pedig Orbán Viktor miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak a kastélya lemaradt a felsorolásból.

Ezek már láthatóan nem tetszettek nekik, végül az egyik CÖF-ös aktivista (mellényben) megpróbált elrángatni. Nem hagytam magam, folytattam a kérdezést. Ekkor megjelent egy biztonsági őr is, de a lökdösés közben is tovább kérdeztem. Mikor már több biztonsági őr körbevett, akkor markolt rám a bordámnál az egyik. Szóltam, hogy hagyja abba, de a nemi szervemre is rámarkolt, úgy tolt. Mikor már hárman fogtak, egyikőjük bordán vágott. Folytattam ugyan, de csak kirángattak.”

Bayer Zsolt pedig közben csak nevetett. Hiába kérdeztem, nem válaszolt.

