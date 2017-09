Rázárta a WC-ajtót a Hír TV riporterére a fideszes polgármester

Számtalan sikertelen próbálkozás után a Hír TV Célpont című műsorának egyik riportere, Báthory Róbert egy testületi ülésen szerette volna meginterjúvolni Dobos Lászlót, Karcag polgármesterét a településen felállítandó milánói sámándobépület üzemeltetéséről, valamint a település „Tilalmas” nevű részének a vízellátásáról – olvasható a Hír TV internetes oldalán.

A beszámoló szerint Dobos rendkívül sok elfoglaltságára hivatkozva többször is kitért a válaszadás elől. Legutóbb úgy, hogy kulcsra zárta a mosdó ajtaját, ahol Báthory Róbert tartózkodott. Mint mondta, számára is teljesen hihetetlen volt a helyzet, amikor észlelte, hogy bezárta őt a polgármester. Azt is hangsúlyozta, hogy nem üldözte a település vezetőjét, de azzal is tisztában volt, hogy a képviselő testületi ülés folyamán alig lesz tíz perce, hogy interjút készítsen vele – de a mosdóból ez nem ment. Végül a stáb hívta fel telefonon a riportert, akik némi hitetlenkedés után a titkárság segítségével szabadították ki Báthoryt.

Dobos László a Reflektorblog megkeresésére azt mondta, nem ismerte fel a Hír TV riporterét, hiszen rengeteg emberrel találkozik, és úgy gondolta, neki is van egy kulcsa a WC-hez, ezért zárta be az ajtót.

Nem ez volt az első eset, hogy atrocitás érte a Célpont stábját. Bátory felidézte azt a napot, amikor Túrricsén forgattak és egy, a polgármester pártján álló ember meg akarta őt verni, amiért kérdezősködött. A napokban Szolnokon forgattak Farkas Flóriánról és a roma felzárkóztatási programról. Amikor kiszálltak az autóból, és elmondták, mit szeretnének, egy férfi rájuk uszított három kutyát.