Rejtélyes pénzmozgásra bukkantunk az Orbán család cégénél

Nagyon furcsán vett ki vagy tervez kivenni több tízmillió forintot az Orbán család egyik cégéből a miniszterelnök édesapja és testvére. Az érintett vállalat, a Gánt Kő és Tőzeg Kft. eddig is aranybánya volt a tulajdonosok számára (a két Orbán Győzőn kívül a kormányfő édesanyja is birtokol kisebb üzletrészt a társaságban), hiszen csak az idén 730 millió forintot fizet ki a családnak osztalékként.

A Magyar Nemzet által megismert egyik dokumentum alapján azonban nem csak így jutnak jelentős összeghez a bányavállalatból a kormányfő rokonai. A szakértők szerint egy nem éppen szokványos számviteli tranzakció ráadásul a cég bevételének elég jelentős részét, közel hatodát érinti.

Amint arról lapunk is beszámolt már, a Gánt Kő és Tőzeg Kft.-t éppen most szeretnék kettéválasztani Orbánék úgy, hogy a megmaradó cég kizárólag idősebb Orbán Győzőé lesz, míg a vállalatból kiváló Hahót Tőzeg Kft. Orbán Győzőné és ifjabb Orbán Győző kezébe kerül.

A tranzakció miatt azonban a szétszedett vállalatnak számos olyan dokumentumot is le kellett adnia a cégbíróságon, amelyeket egyébként nem hoztak volna nyilvánosságra, ezekből pedig több érdekesség is kiderült. Így tudhattuk meg például, hogy a vállalat Mészáros Lőrinc öccsének egy cégével, illetve a felcsúti polgármester állandó üzlettársa, Szíjj László egy érdekeltségével is üzletel. Emellett a leadott anyagokban szerepelt az a girokopter is, amelyről az Átlátszó.hu már tavaly beszámolt, és amiről a mostani leltárnak köszönhetően kiderült, hogy 30 millió forintért vásárolhatták Orbánék.

Találtunk azonban egy ezeknél is érdekesebb tételt a dokumentumokban: a leadott leltár szerint ugyanis tavaly év végén a vállalatnak egyaránt bő 35-35 milliós áruszállításból vagy szolgáltatásból származó kötelezettsége állt fenn a két Orbán Győzővel szemben. Bár laikusként első ránézésre ebben valószínűleg semmi különös nincs, valójában azonban nem túl általános, hogy természetes személynek ilyen típusú követelése legyen saját cégével szemben, különösen nem magánszemélyként (egyéni vállalkozóként más lenne a helyzet, de az elérhető dokumentumok alapján itt nem erről van szó). Több számviteli szakértőt megkérdeztünk arról, mi lehet a magyarázat, ám többségük azt mondta, nem igazán találkozott még effélével. A legtöbben valamilyen könyvelési hibára gyanakodtak, ám mivel a dokumentumokat könyvvizsgálónak is át kellett néznie, ilyen bakinak elég csekély a valószínűsége.

Az Orbán család cégének hahóti telephelye. A területet a vállalat Orbán Győzőéktől bérli Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Végül egyetlen lehetséges magyarázatot kaptunk, ami a hatályos jogszabályok alapján valóban működhet – bár bizonyos szempontból ez is furcsa –, jelesül, hogy a tulajdonosok ingatlant adnak bérbe a társaságnak. Elindultunk ezen a vonalon, és a leadott iratokban találtunk is egy olyan ingatlant, amelyet a Gánt Kő és Tőzeg Kft. használ, de nem a cég tulajdonában van, hanem a két Orbán Győzőtől bérli a vállalat. Ez magyarázatot adna arra is, miért azonos összegű a két kötelezettség.

Az összeg nagyságát azonban semmi sem indokolja. Összehasonlításképpen: a társaságnak – a tavaly év végi leltár szerint – egyetlen olyan ingatlanja sincs, amely bő 70 millió forintot érne, olyan meg végképp nincs, amelyet ennyiért kellene bérelni. Különösen, hogy a bérelt ingatlan tulajdoni lapjából az derül ki, hogy jelen esetben egy Hahót külterületén található, postai cím nélküli, nagyjából 6600 négyzetméteres területről van szó.

A cégbíróságra leadott dokumentumokban van utalás arra, hogy a vállalat nemcsak ezt az egy ingatlant bérli a miniszterelnök öccsétől és édesapjától, hanem azokat a területeket is, ahol a bányaművelés zajlik – ezekről azonban részletesebb adatot nem közölnek. Ráadásul az Orbán család nem éppen konfliktusmentes hahóti működéséről szóló írások korábban arról tudósítottak, hogy a tőzeg kitermelésére használt területeket nem közvetlenül Orbánék, hanem az érdekeltségükbe tartozó Gánt Kő és Tőzeg Kft. (illetve a jogelődje) vásárolta meg áron alul még a kilencvenes években.

Ha így volt, érdekes kérdés, hogy mikor és miért kerültek a két Orbán Győzőhöz az ingatlanok, és miért jobb üzlet, hogy a társaság bérli ezeket. A lapunk által megkérdezett szakértők szerint ha így tesznek, az járhat adóelőnnyel, hiszen a társasági adót (legalább részben) meg lehet spórolni. Ezzel azonban (a 70 milliós összeget látva) jelenleg legfeljebb néhány millió forintot fognának a tulajdonosok, ami pedig – ahogy egy forrásunk fogalmazott – valószínűleg nem az az összeg, amiért ezen a szinten lehajolnak, különösen, ha ennyit kockáztatnak egy kétes megítélésű tranzakcióval. Ez még akkor is igaz, ha az évek alatt tízmilliós nagyságrendű megtakarítás is összejöhet (összejöhetett) ilyen trükkel.

Valószínűbb, hogy az „adóoptimalizálás” inkább csak pozitív melléktermék, ennél fontosabb, hogy – vélhetően valamilyen jogi megfontolásból – az ominózus ingatlanok tulajdonjogát cégen kívül tartsák. Kérdéseinkkel természetesen kerestük a Gánt Kő és Tőzeg Kft.-t, illetve az ügyvezetőjét, ifjabb Orbán Győzőt, lapzártánkig azonban nem kaptunk válaszokat.

Perszonálunió Miközben az Orbán család egyik cége szakad, két vállalatuk között épp a közelmúltban jött létre „perszonálunió”. A miniszterelnök másik öccse, Orbán Áron július végén nevezte ki önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezetővé idősebb Orbán Győzőt a Nehéz Kő Kft.-nél. A jelenleg a kormányfő fiatalabb testvérének kizárólagos tulajdonában lévő társaságban korábban más családtagoknak is volt részesedésük, tavaly év végén azonban kiszálltak, a cégvezetésért pedig a famíliából mindig Áron volt felelős. A családi vállalkozások viszonyának még szorosabbra fűzése persze logikus, hiszen a Nehéz Kő Kft. – amint erről a Direkt36 oknyomozó projekt beszámolt – felel egyes Orbán-érdekeltségek szállítmányozási munkáiért. Mások mellett ennek a cégnek a kamionjai tűntek fel a közelmúltban az Oroszlányi Erőmű telephelyén, ahol épp rekultivációs munkák zajlanak közel kétmilliárd forint értékű állami projekt keretében. (MN)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.07.