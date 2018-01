Rémisztő, hogy mennyien elhitték: Soros nem létező pártja is indul a választáson

A magyar választók kétharmada úgy gondolja, hogy Soros György Pártja (SGYP) is indul az április 8-i országgyűlési választáson – írja a Zoom.hu a Policy Agenda közvélemény-kutatására hivatkozva. Mint kiderült, csupán minden negyedik válaszadó van tisztában azzal, hogy ilyen párt nem létezik. A kutatásban azt a hipotetikus esetet vizsgálták, hogy mit gondolnak a választók egy nem létező párt választási győzelmi esélyeiről.

A következő kérdést tették fel: „Ön szerint megnyerheti-e Soros György Pártja (SGYP) a tavaszi országgyűlési választásokat?” A válaszadók 64 százaléka felelt nemmel, 2 százalék szerint pedig valós győzelmi esélye van – a fiktív pártnak. A válaszadók 24 százaléka felelt úgy, hogy nem is létezik ilyen nevű párt, tehát nem is indulhat a választásokon. 10 százalék nem tudott válaszolni. Az, hogy a választók negyede van tisztában azzal, hogy Soros Györgynek nincs Magyarországon bejegyzett pártja, jól mutatja, hogy még ma is működik itthon a „pirézjelenség” – írja a lap.

Hogy egy valójában nem létező népesség (piréz) alapján mennyire mérhető az idegenellenesség Magyarországon, azt 2006-ban mérte föl a Tárki. Akkor a válaszadók 59 százaléka felelt úgy, hogy nem kellene befogadnunk a pirézeket.

A pártpreferenciák vizsgálatából az is kiderült, hogy jórészt a Fidesz-szavazók gondolták úgy, hogy indul a választásokon Soros György Pártja. 81 százalékuk szerint nem nyerhet, és csak 12 százalék felelt úgy, hogy fiktív pártról van szó. A bizonytalanoknál 61-22, a Jobbik-szavazóknál 54-31 ugyanez az arány. A baloldali-liberális pártok szavazói közül is 45 százalék felelt úgy, hogy az SGYP nem nyerhet, és 43 százalék tudta, hogy nem létező párt szerepelt a kérdésben.

A Policy Agenda szerint ijesztő, hogy a sorosozás olyan hatásos volt, hogy a választók elképzelhetőnek tartják a nem létező párt szereplését – olvasható a portálon.