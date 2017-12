Rendkívüli elnökségi ülés a Jobbikban

Információink szerint jelenleg is zajlik az a tanácskozás, amelyen a Jobbik vezetősége és jogászai megvitatják, mit kezdjenek azzal a helyzettel, hogy – legalábbis jelen állás szerint – egyetlen fillér nélkül kell nekivágniuk a 2018-as választási kampánynak.

Minderre azért van szükség, mert az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 331 millió forintra büntette a Jobbikot, és további 331 millióval csökkentette a kiutalható állami támogatást tiltott pártfinanszírozás miatt. Ez pedig az ÁSZ szerint azzal valósult meg, hogy a Jobbik a „piaci árnál” jelentősen olcsóbban juthatott plakáthelyekhez. Az érvelés azonban sántít, hiszen a piaci ár éppen attól piaci, hogy a piacon alakul ki, tehát az eladó és vevő megállapodásának függvénye, nem pedig hatóság állapítja meg – ha így lenne, hatósági árnak neveznék, ilyen is létezik, csak éppen nem a plakátpiacon.

További visszássága az ügynek, hogy a Jobbik szerint a számvevőszék úgy állapított meg büntetést, hogy nem tekintette meg a párt gazdálkodására vonatkozó dokumentumokat, azokat egyszerűen nem volt hajlandó átvenni a gazdasági igazgatótól.

Érdekesség, hogy az ÁSZ azt nem vizsgálta, hogy a Fidesz még 2010-ben – sajtóhírek alapján – a Jobbiknál jóval olcsóbban plakátolt. A számlák szerint 98 millió forintot költöttek, ám a számvevőszéknek csak 36 milliós kiadást vallottak be. Ráadásul a Hír TV, amely az akkor Fidesz-kampány hirdetéseit is intézte, nem találja a Fidesz számára kibocsátott számlákat, vagyis úgy tűnik, hogy a kormánypárt ingyen kapott például óriásplakátokat.

Volner János frakcióvezető szerda este a Hír TV-nek úgy fogalmazott, hogy teljes a padlássöprés. A büntetést befizetni egyébként nem tudják, mert nincs ennyi pénzük, de innentől kezdve minden, a számlájukon landoló forintot levonnak tőlük (tehát a tagdíjakból, gyűjtésből származókat is, nem csak az államtól jövőket). Ilyen formán elvileg az összes alkalmazottjukat, szakértőjüket is el kellene bocsátaniuk, nem tudnak rendezvényeket tartani és kampányolni. Arra Volner is utalt, hogy mára tanácskozást hívnak össze, amelyen megvitatják lehetőségeiket – úgy tudjuk, ez zajlik éppen most.

A frakcióvezető egyébként mára egy sajtótájékoztatót is szervezett, ahol arról a jobbikos tervről beszélt volna, amellyel a kis- és középvállalkozások helyzetén javítanának, ezt azonban a kialakult helyzetre tekintettel lemondták.

A történtekre közleményben reagált a Viszlát Kétharmad Mozgalom is, melyben felhívják a figyelmet arra, hogy a Fidesz-KDNP az előző ciklusban önkényesen, az aktuális politikai erőviszonyoknak megfelelően alakította át a választási rendszert, kedvezőtlen helyzetbe hozva ezzel az ellenzéki pártokat. „Mostanra egyértelművé vált, hogy a kormányzat nem éri be a számára kedvező választási rendszerrel, hanem a politikai verseny feltételeinek további torzítására készül” – írják. Különösen cinikus lépésnek tartják, hogy a Fidesz olyasmiért szankcionálná a Jobbikot, amit a sajtóhírek szerint ellenzéki pártként maga is rendszeresen gyakorolt. Károsnak gondolják, hogy a Fidesz évek óta állami eszközökkel, az adófizetők pénzét nem kímélve folytat pártpropagandát, és várhatóan ugyanezt fogja tenni a választási kampány időszakában is. „A Viszlát Kétharmad Mozgalom elítéli a politikai verseny állami korlátozásának minden formáját. Elsődleges feladatunknak ennek ellenére továbbra is azt tarjuk, hogy amíg lesznek ellenzéki jelöltek az egyéni választókerületekben, és amíg nem egyetlen ellenzéki jelölt lesz választókerületenként, addig mindent megtegyünk azért, hogy tudatosítsuk a kormánnyal elégedetlen választókban, miként hasznosulhat legjobban a szavazatuk a jelenlegi rendszerben” – zárul a közlemény.