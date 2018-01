Rendkívüli parlamenti ülést akar a Jobbik

Személyesen Orbán Viktor miniszterelnöktől vár magyarázatot a Jobbik elnöke, miután kiderült: hazánk 1300 migránst már befogadott, csak éppen titokban. Vona Gábor szerint a parlamentben lehetne mindezt tisztázni, ezért jövő héten megkezdik az egyeztetést a többi frakcióval, hogy összehívhassák az Országgyűlés rendkívüli ülését. Az a tervük, hogy a kormányfő napirend előtt számoljon be erről az 1300 emberről, illetve arról a másik 20 000-ről, aki a letelepedési kötvényeken keresztül érkezett Magyarországra.

Ismert, Altusz Kristóf, a Külgazdasági és Külügyminisztérium európai és amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a Times of Malta című lapnak beszélt arról, hogy tavaly 1300-an kaptak menekültstátust Magyarországon, de a kormány ezt az érintettek biztonsága érdekében nem tette közzé.

Vona Gábor szerint számos kérdés felmerül most: hol vannak ezek az emberek; mit csinálnak, miből élnek; a családjukkal vannak itt vagy egyedül; milyen biztonsági figyelem kíséri őket. „A Jobbik már többször mondta, hogy sem szegény, sem gazdag migránst nem szeretne, ezt most kiegészítem, hogy titkos migránst sem szeretnénk” – fogalmazott a pártelnök.

A politikus egyébként az évszázad átverésének nevezte az ügyet, hiszen az elmúlt időszakban lezajlott két nemzeti konzultáció, Európa legdrágább népszavazása, többszöri sikertelen alaptörvény-módosítási kísérlet, és most is dübörög a Soros-kampány. Ezek mind arról szóltak és szólnak, hogy a kormány megvédi Magyarországot a migrációtól, most azonban Vona Gábor szerint kiderült, hogy a hatalom lényegében a Soros-tervet valósítja meg. „Ha ez valóban így van, a Fidesz és Orbán Viktor becsapta az országot és saját szavazóit is” – mondta.

Ahhoz, hogy az Országgyűlés rendkívüli ülését össze lehessen hívni, a képviselők egyötödének, vagyis 40 honatyának az aláírása szükséges. A Jobbik frakciójában jelenleg 24-en vannak, így mindenképpen szükség van más ellenzéki politikusokra is. Kérdés azonban, hogy az MSZP például partner-e egy ilyen kezdeményezésben, hiszen már hónapokkal ezelőtt közölték, hogy annyira kiüresítettnek érzik a parlamentet, hogy nem is kívánnak élni számos ellenzéki lehetőséggel. Ha egyébként össze is jönne a szükséges számú aláírás, és Kövér László házelnök összehívná a rendkívüli ülést, akkor is könnyen lehet, hogy nem lenne belőle semmi. Ha ugyanis a kormánypártok nem mennek el, akkor már a napirendet sem tudják elfogadni.

A Jobbik elnöke sajtótájékoztatóján természetesen más is szóba került, a Magyar Nemzet például azt szerette volna megtudni, mi lesz az adományokból összegyűjtött, már több mint 77 millió forinttal, miután úgy tűnik, hogy az Állami Számvevőszék által kiszabott 660 milliós bírságot majd csak a választás után kell kifizetniük. Vona Gábor azonban egyelőre még abban sem biztos, hogy tényleg haladékot kapnak. „A kormány aljasságát számtalan esetben megtapasztaltuk, nem tenném tűzbe a kezem, hogy a tizenöt nap elteltével nem kell fizetnünk” – fogalmazott. Szerinte ez csak attól függ, hogy Orbán Viktor jobb vagy bal lábbal kel fel. A pénz sorsáról mindenesetre a jövő keddi elnökségen fognak dönteni.

A pártelnök egyúttal bemutatta három budapesti választókerületben az egyéni képviselőjelöltjüket: Bardócz-Tódor András fizikatanárt, Gyenes Gézát, a párt egészségpolitikusát és Kovács Tamás volt kardvívót. Azt mondta, hogy ők testi, lelki és szellemi megújulást is jelentenek. Habár a fővárosban sok helyen igen erős a Fidesz, Vona Gábor szerint mind a százhat választókerületben úgy indulnak neki kampánynak, hogy a kormánypárt legyőzhető. Ezzel együtt azt is leszögezte, hogy a Jobbik felkészült az ország kormányzására.