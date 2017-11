Rendőrség: Soros György nem készül erőszakra

Miközben a kormányzati kommunikáció jó ideje másról sem szól, mint a veszélyes „Soros-tervről”, a rendőrség mégsem érzékel akkora kockázatot, hogy nyomozást indítson az ügyben – tudta meg a Magyar Nemzet. Egy hónapig vizsgálták, hogy egyáltalán megkezdjenek-e egy eljárást – vezető fideszes politikusok nap mint nap a milliárdos üzletember jelentette veszélyről beszélnek –, végül a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) arra jutott, hogy nincs szükség erre.

Emlékezetes, a jobbikos Mirkóczki Ádám fordult a rendőrséghez arra hivatkozva, hogy vezető fideszes politikusok és kormánytagok kijelentései alapján „Soros György a magyar állami szuverenitásra kiemelten veszélyes személy”. Ennek alátámasztására idézte – mások mellett – a nemzetbiztonsági bizottság alelnökeként tevékenykedő Németh Szilárdot vagy éppen a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadóját, Bakondi Györgyöt.

Sorra vette azokat a megnyilvánulásaikat, miszerint létezik az úgynevezett „Soros-terv”, amely károkat fog okozni hazánknak, illetve az olyan kijelentéseket, hogy „Soros Györgynek van egy veszélyes terve, amelynek megvalósításán egy kiterjedt nemzetközi hálózat dolgozik”. Meg is jelölt több bűncselekményt – így az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatását, vagy az alkotmányos rend elleni szervezkedést –, amelynek gyanúja szerinte mind felvetődik, legalábbis a kormánypárti nyilatkozatok alapján.

Az NNI azonban a feljelentést elutasította, a Magyar Nemzet birtokába került határozatban pontról pontra cáfolva, hogy a magyar származású amerikai milliárdos, a kormány által fő ellenségnek kikiáltott Soros György ilyenekre készülne. Ezt pedig a fellelhető dokumentumokra, vagyis Soros György publikációira, illetve a veszélyt hangoztató fideszes megszólalásokra alapozták.

Az NNI álláspontja szerint Soros György – a kormánypártok által mindig idézett írásaiban – a véleményét mondja el egy adott jelenség, konkrétan a migráció kapcsán, ez pedig „nem tekinthető erőszakos, fenyegetéssel járó cselekmény előkészületének”. Javaslatait elsősorban az EU-nak fogalmazta meg, így közvetlenül hazánkra nézve nincsenek utasításai sem. Vizsgálták azt is, hogy Soros György a migrációval összefüggésben buzdít-e másokat erőszakos, vagy azzal fenyegető magatartásra, ám eddigi publikációi nem vetik fel ilyen típusú bűncselekmény gyanúját.

Emellett – mint a rendőrségi határozatból kiderül – Soros György sem állítja, hogy akár az általa vezetett „Nyílt Társadalompolitikai Központ” (sic!), akár más szervezet azért jött volna létre, hogy Magyarország alkotmányos rendjét szándékosan, erőszakkal, vagy ezzel fenyegetve megváltoztassa. A kormányhoz köthető nyilatkozatok „Magyarország elleni politikai célokat emlegetnek, amelyek a nyilatkozók véleményét, szubjektív következtetéseit tükrözik”.

Mirkóczki Ádám feljelentésében kitért arra is, hogy a már említett fideszes megszólalások szerint Soros Györgynek köze lehet magyarországi tömegzavargások szervezéséhez, vezetéséhez is, és a hazaárulás gyanúját is felvetette, amelynek lényege tulajdonképpen „Magyarország függetlenségének és területi épségének megsértése” lenne. Ugyanakkor az NNI ennek kapcsán sem érezte indokoltnak, hogy nyomozást kezdjen az ügyben.

A rendőrségi határozatból az is kiderül, hogy habár a nyomozók olvasták az ominózus fideszes és kormányzati megnyilvánulásokat, az érintettek közül senkit sem hallgattak meg arról, hogy állításait mire alapozta. Beszerezték Soros György írásait is, de vele sem beszéltek szándékairól vagy elképzeléseiről. Kizárólag a feljelentőnek, Mirkóczki Ádámnak kellett megjelennie a rendőrségen, neki kellett volna közvetlen bizonyítékokkal alátámasztania például Németh Szilárd állításait.

A jobbikos politikus most lapunknak azt mondta, a kormánynak és a Fidesz–KDNP-nek a saját nyomozó hatóságától van hivatalos, pecsétes papírja arról, hogy hazudnak.

