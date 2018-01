Rengeteg hosszú hétvége lesz 2018-ban

Az idei év első háromnapos hétvégéjét egyből az új év hozta el: mivel január 1-je hétfőre esik, ma sem kell dolgozni. Az évet szintén hosszú hétvége, konkrétan egy négynapos pihenő zárja: 2018. december 29-e, szombattól január 1-je, keddig nem kell dolgozni – írja honlapján a Hír TV.

Négynapos lesz a húsvéti hétvége is: március 29-e, csütörtök után április 3-án, kedden kell legközelebb dolgozni. A pünkösd háromnapos lesz, akkor május 21-én, hétfőn lesz munkaszüneti nap. Szintén háromnapos lesz a pihenés augusztusban, mivel 20-a hétfőre esik 2018-ban.

A négynapos hétvégék sora március 15-én, csütörtökön kezdődik. Keddre esik május elseje, akkor is négy szabadnapot kapunk, ahogy október 23-án is. November elseje csütörtök lesz, így ahhoz is kapcsolódik plusz pihenőnap.

December 25–26. keddre és szerdára esik, bár ünnepnap nem lett, de hétfőn, 24-én sem kell hivatalosan dolgozni. Vagyis december 22-e, szombat és 26-a, szerda között ötnapos hétvégénk lesz, amit két munkanap után újabb négy pihenőnap követ.

A hosszú hétvégékért cserébe hatszor csak egynapos lesz a hétvégénk. Március 10-én a 16-át, április 21-én a 30-át, október 13-án a 22-ét, december elsején a szenteste napját, míg december 15-én a szilvesztert kell ledolgozni.