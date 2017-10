Rengeteg pénzt hagy Andy Vajnánál a kormány

Hatalmas adóoptimalizációs tranzakciót hajtott végre Andy Vajna filmügyi kormánybiztos és kaszinómágnás Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter engedélyével. Az ügylet nyomán pedig milliárdokkal kevesebb adót fizethet. Cégbírósági dokumentumok alapján szeptember 30-i hatállyal ugyanis Andy Vajna két kaszinóüzemeltető cége egyesült: az LVC Gold Kft. beolvadt az LVC Diamond Kft.-be, előbbit már törölték is, utóbbi pedig általános jogutódként működik tovább. A kaszinókra vonatkozó koncessziós szerződés szerint – erről tanúskodnak a cégbírósági papírok is – a beolvadáshoz a nemzetgazdasági miniszter előzetes engedélye kellett. Az LVC Diamond a koncessziós szerződés alapján három kaszinót üzemeltethet: az óbudai Atrium Eurocentert, a Széchenyi téri Sofitelt és a zuglói Atlantist. Az LVC Goldhoz pedig a Corvin sétányon lévő és a belvárosi Tropicana kaszinó tartozott. Most már mind az ötöt az LVC Diamond Kft. üzemelteti.

A 2024-ig érvényes koncessziós szerződéseket a Nemzetgazdasági Minisztérium 2014-ben egyébként a Las Vegas Kft.-vel (a cég tulajdonosa Andy Vajna luxemburgi cége, az LVC S.a.r.l.) kötötte meg, ennek a vállalkozásnak a két leányvállalata az LVC Diamond és az LVC Gold. Adószakértő által ellenőrzött számításaink szerint a beolvadást az indokolhatja, hogy így sokkal kevesebb játékadót kell fizetnie az LVC Diamondnak, mint amit eddig kellett a két különálló cégnek. A tavalyi adatok szerint a Diamondnak 2016-ban 14,2 milliárd forint árbevétele volt. A kaszinók játékadója 10 milliárd forintig 30 százalék, a 10 milliárdon felüli résznek pedig 10 százalék. Így a 14,2 milliárd forint árbevétel után 3,4 milliárd forint játékadót kellene fizetnie a cégnek.

Csakhogy a koncessziós díj levonható a játékadóból, és a három kaszinó után összesen 2,3 milliárd forint volt 2016-ban a koncessziós díj, így maradt összesen 1,2 milliárd forint játékadóként.

A szeptember 30-án törölt LVC Goldnak tavaly 8,4 milliárd forint árbevétele volt. Erre csak a 30 százalékos kulcs vonatkozott, így 2,5 milliárd forint lett volna a játékadó, de ebből levonták a két kaszinó összesen 1,5 milliárd forintos koncessziós díját, így maradt kerekítve 950 millió forint játékadó. Ezért a két cégnek összesen 2,1 milliárd forint játékadót kellene fizetnie. Most már viszont csak egy cég van, az LVC Diamond. Ha összeadjuk az összeolvadt két cég bevételét, akkor 22,6 milliárd forint jön ki. Ez után 4,2 milliárd forint lenne a játékadó, de levonható belőle a 3,8 milliárd forintos koncessziós díj, így mindössze 400 millió forint marad, amit játékadóként be kellene fizetni. Ez az összeg pedig 1,7 milliárd forinttal kevesebb, mint amennyit az összeolvadás előtt kellett volna fizetni.

A 400 millió forint kevesebb mint 2 százaléka a 22,6 milliárd forintos árbevételnek, tehát ez alapján Andy Vajna kaszinói igen baráti adókulccsal működhetnek. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jóvoltából tehát a költségvetés jelentős, akár kétmilliárd forintot is elérő bevételtől eshet el. Persze sokféle egyéb adót és díjat is fizetnie kell a kaszinós cégeknek, de a Gold tavaly így is 1,7 milliárd, míg a Diamond 3,9 milliárd forint adózott eredményt ért el. Ezt pedig osztalék formájában ki is vette a tulajdonos. Az összes budapesti kaszinó koncessziós joga pedig még legalább hét évig, 2024-ig Vajna kezében lesz, így az összeolvadás után még elképesztőbb vagyont tud felhalmozni. Nem mellékesen pedig az LVC Diamond májusban jelentette be, hogy elindult az első magyar, legálisan működő online kaszinó, a Vegas.hu, amelynek szintén 2024-ig van engedélye. Mezősi Tamás marketingigazgató az induláskor elmondta: a regisztrációk száma felülmúlta az előzetes várakozásokat. Ugyanakkor mindenkit megnyugtatott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerencsejáték-felügyelete a teljes adminisztrációs rendszert átlátja, és ellenőrizheti a jogszabályoknak megfelelő működést. A Szerencsejáték Felügyelet azóta önálló szerv lett, élén pedig sajtóinformációk szerint Nagy László áll, aki korábban a Miniszterelnökségen dolgozott.

Érdekes mellékszál, hogy bár 2015 óta már nincs kaszinója a Szerencsejáték Zrt.-nek, mégis a mai napig működik – igaz, csak vegetálva – a Belvárosi Kaszinó Kft. nevű cége. Még 2014. december 31-ig ők üzemeltették a Tropicana kaszinót, de aztán elveszítették Vajnával szemben a koncessziós jogért folytatott versenyt. Jelenleg inaktívak, beszámolójuk alapján más feladattal a tevékenységük valamikor újraindulhat, ha az állami tulajdonban lévő Szerencsejáték Zrt. esetleg úgy dönt. Ügyvezetője és a felügyelőbizottság három tagja egészen minimális fizetést kap, főleg a megmaradt eszközök, vagyontárgyak hasznosításával, értékesítésével foglalkoznak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.12.