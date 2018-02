Reptéri fosztogatások: beindult a bőröndfóliázó fiú biznisze

Alig bírta szusszal a fóliázással foglalkozó srác a budapesti repülőtéren a bőröndök körbetekerését, amikor hétfő délelőtt kilátogattunk Ferihegyre. Célunk az volt, hogy utánajárjunk, mi lehet az oka, hogy a közelmúltban egyre több utas tett panaszt csomagja kifosztása miatt. A fiatalember kérdésünkre elárulta, már négy éve fóliázza a bőröndöket. Ez látszik is gyakorlott és villámgyors mozdulatain, de így is kisebb várakozó sor torlódott fel. Szemmel láthatólag örült volna egy kis segítségnek, de nincs mit tenni, sajnos szigorú üzleti szabályok vannak a repülőtéren, így nem nyithat bárki fóliázóboltot. A Budapest Airportnak ugyanis már megvan a szerződött csomagfóliázó partnere a 2A és a 2B terminál indulási szintjén is.

A húszas éveiben járó fiatalember hajnali négykor kezdte a műszakot, és délben már közel a kétszázadik bőröndöt tekerte körbe neonzöld fóliával. Sokaknak még 2500 forintért vagy kilenc euróért is megéri, hogy a biztonság érdekében kötözött sonkára alakíttassa át a csomagját. Hogy a biztonságra a repülőtéren fokozottan figyelni kell, arra a budapesti dél-koreai nagykövetség nyilvános Facebook-posztja is rávilágított. Még január 19-én a Liszt Ferenc repülőtéren elharapódzott poggyászfosztogatásokra hívták fel a figyelmet, miután több koreai utas értékei is eltűntek. A 444.hu járt utána az ügynek, és kiderült: a január 20-ra virradó éjszakán több külföldi utast is megloptak Ferihegyen, valamint egy magyar házaspárt, akiknek az eljegyzési és a karikagyűrűjük is elveszett.

– A téli szezonban egy műszak alatt százhúsz bőrönd szokott lenni az átlag, de amióta a lopásokról szóló hír kijött, nagyobb lett az érdeklődés – mondta a fiatalember munka közben. Magyarok és külföldiek is igénybe veszik a fóliázást, a fapados légitársasággal utazók kevésbé, de akik messzebbre utaznak valamelyik drágább légitársasággal, azok már a lopásokról szóló hírek előtt is minden lehetséges módszerrel védték a poggyászukat. – A lakat nem sokat ér, mert akár egy golyóstollal is szét tudják nyitni a cipzárt – magyarázta a srác. Bár konkrétumokat nem tud a lopásokról, ő úgy sejti, összehangolt tevékenységről lehet szó. Az épületen belül minden be van kamerázva, így nem valószínű, hogy a futószalagról vennék le és kutatnák át a táskákat. Ám kint a betonon, ahol berakják a repülőgépekbe a csomagokat, már nincs kamera, így nagyobb biztonságban dolgozhatnak a szarkák.

A Budapest Airport nagyon büszke arra, hogy az elmúlt négy évben mindig a ferihegyi repülőtérnek ítélték oda a legjobb kelet-európai repülőtér díját. A repülőtéri cég mindig is kínosan ügyelt a renoméjára, a mostani poggyászlopásos hírek hallatán azonban kétséges, hogy ötödször is Ferihegyre kerülne a díj. – A légitársaságok számára a jegykezelést (check-in) és a poggyászfelvételt szerződéses alapon földi kiszolgáló társaságok végzik. A Budapest Airport Zrt. ezen tevékenységekhez csupán az infrastruktúrát adja, jelen esetben a poggyászszállító rendszert és a hozzá tartozó szoftvert – közölte tegnap a társaság. Hozzátették: munkavállalóik nem is kerülnek közvetlen kapcsolatba az utasok poggyászaival. Statisztikákkal pedig kimutatták, hogy a csomagoknak csak nagyon kis százalékát lopják el vagy károsítják meg. Elismerték ugyanakkor, hogy a szigorú intézkedések ellenére „sajnos előfordulhat, hogy az utasok csomagjaival kapcsolatba kerülő opportunista személyek megkísérelnek azokból értéktárgyakat eltulajdonítani”.

Ez a közlemény a repülőtéri cég Facebook-oldalán is olvasható, mint ahogy az alattuk sorjázó hozzászólások is. Csak idemásolunk néhány véleményt: „szégyen, ami a reptéren van”, „ez szánalmas magyarázkodás, senkit nem érdekelnek a statisztikák, ha éppen engem lopnak meg. Nemcsak az alkalmazottakért, hanem az alvállalkozókért is felelősek.” Talán a kormánynál is olvasnak FB-kommenteket, vagy csak a poggyászlopásoknak a hazai turizmusra gyakorolt negatív hatásától tartanak, de a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hétfőn elrendelte a légitársaságok által megbízott földi kiszolgáló szervezetek soron kívüli hatósági ellenőrzését.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.06.