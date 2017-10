Rétvári: A Nyugat nemtörődömsége miatt jöhettek vissza a szovjet tankok

Ha a nyugati hatalmak nem legyintenek a magyar kérdésre és nem a szuezi válsággal foglalkoznak inkább, akkor lehet, hogy a határainkon kívül maradtak volna a szovjet tankok – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára, a KDNP alelnöke pénteken a Pest megyei Rádon, a helyi hősök tetteire emlékeztető büszkeségpont avatásán.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Rétvári Bence kijelentette, ahol emlékeznek a hősökre, ott a jövőben is lesznek hősök, ahol viszont elfelejtik őket, ott nem. Hozzátette: fontos, hogy a fiataloknak ne csak virtuális emlékei legyenek az '56-os forradalomról, hanem mint köztünk élő, hús-vér emberek cselekedeteire emlékezzenek - idézi szavait az MTI.

Az államtitkár beszédében ugyanakkor nem vette figyelembe a hidegháború logikáját: az Egyesült Államok és európai szövetségesei nem merték megbolygatni a jaltai békével felállított feltételeket – egy nyugati beavatkozás a szovjet érdekszférának számító magyar területen ugyanis nagyon gyorsan újabb világháborús, sőt, atomháborús helyzetbe sodorta volna a nagyhatalmakat.

Tudomány és technika Veczán Zoltán Amerika rettegett a magyar rendszerváltástól Sőt, az USA kormánya ’89-ben még a reformkommunistákat is lassításra intette, és ’56-ban sem akart lépni, bár a CIA atombombát dobott volna a szovjetekre.

A politikus rádi beszédében kiemelte: előfordul, hogy a magyarok is belekerülnek a történelem fősodrába, ahol lehetőség van alakítani a történelem menetén. Ilyen volt 1848, 1956 és 1989 is – mondta, de szerinte ma is ilyen időket élünk, mert jövő tavasszal kiderül, hogy tovább tudjuk-e védeni identitásunkat, kultúránkat.

A rendezvényen felszólalt Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője is: mint fogalmazott,

'56 legfontosabb üzenete, hogy létrejött a nemzet egysége, és egy őrült hatalommal szemben kellett megvédeni a szabadságot.

Beszélt arról is, hogy akik elhagyni kényszerültek az országot és máshol telepedtek le, azok elfogadták a befogadó ország kultúráját, hálásak voltak a befogadásért és beilleszkedtek. 1956 üzenetei fontosak a mai világunk megértésében és építésében is – fűzte hozzá.

A rádi büszkeségponthoz hasonló 1956-os emlékhely ötszáznál több településen jött létre az országban.