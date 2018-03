Rétvári Bence sem bírta távol tartani magát az óvodásoktól

Újabb kormánypárti politikus találta jó ötletnek, hogy óvodások körében fotózkodjon: ezúttal a KDNP-s Rétvári Bence népszerűsítette magát így – derül ki a politikus közösségi oldalára felöltött képekből. A váci központú választókerületben országgyűlési képviselői mandátumért induló politikus annak apropóján járt a gyerekek között, hogy a kormány 250 ezer forinttal támogatta a váci Szent Család Katolikus Óvodában sószoba kialakítását. Ám ehhez képest a politikus olyan fotókat is feltöltött a Facebookra, amelyeken a kisgyermekek a sószobán kívül láthatók. Az egyik képen a kislányok az óvónő kezét fogják, míg a másikon játszanak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nem Rétvári az első politikus, aki nem tartja ízléstelennek az óvodások politikai célokra történő felhasználását. Nagy közfelháborodást váltott ki az is, mikor Simicskó István honvédelmi miniszter több alkalommal is kisgyerekekkel fotózkodott. Lapunk megkérdezte erről a minisztert, aki „nem is értette ezt a hisztériát". Azzal érvelt, őt odahívták az óvoda energetikai korszerűsítését követő átadásra. „Átvágtuk a szalagot, és megdicsértük a gyerekeket és az óvó néniket, hogy milyen szépen és méltó körülmények között dolgoznak” – mondta. Azon felvetésünkre, hogy Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint is tartózkodni kéne attól, hogy gyerekek közé menjenek a politikusok a kampányban, úgy reagált: ez az ő véleménye.

Simicskó mellett is találni számtalan más óvodásokkal fotózkodó politikust. A közelmúltban a Fidesz veszprémi jelöltje, Ovádi Péter beszédét kellett hóban és hidegben meghallgatniuk a kicsiknek. Nemrégiben a Hír TV is arról számolt be, a botrányairól elhíresült fideszes Simonka Györgyöt is kisgyerekek körében mutatta be egy helyi, közpénzen fenntartott lap.

A napokban egyébként a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány ajánlást fogalmazott meg arról, hogyan kellene vigyázniuk a politikusoknak a gyerekek jogaira. „Egy gyerek nem eszköz, nem díszlet, hanem jogokkal bíró állampolgár” – hangsúlyozták honlapjukon. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a gyerekek nem közszereplők, ezért személyes adataik, képmásuk felhasználása sértheti jogaikat és legjobb érdeküket.