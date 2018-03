Rétvári szórólapjait terjesztették a CBA-ban

Egy kismarosi CBA-ban is osztogatták Rétvári Bence szórólapját – írja az Alfahír. A portál hangfelvételt is közzétett arról, hogy a Jobbik aktivistája az üzletben megkérdezte, ők is hagyhatnak-e legközelebb szóróanyagot a boltban. Azt mondták neki: „Az az igazság, hogy nem illik ilyen helyekre tenni.” Majd hozzátették, hogy ezt a főnökséggel kell megbeszélni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A beszélgetés kezdetén a Jobbik aktivistája arról is érdeklődött, hogy vihet-e Rétvári addigra eltűnt szóróanyagából, amire azt a választ kapta: „Annyi volt (…), ha van, akkor vigyen.”

Rétvári Bence, a humántárca államtitkára Pest megye 4-es számú választókerületében indul. Korábban többször is krumpliosztással kampányolt, és már akkor felmerült a gyanú, hogy az osztogatott burgonya a CBA-élelmiszerlánctól származhat – idézte fel az Alfahír.