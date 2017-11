Rogán Antal helyét az MSZP elnöke vette át a legkevésbé kedvelt politikai szereplők között

Kivétel nélkül csak fideszes politikusok vannak azok között, akiknek az elmúlt időszakban, szeptemberről októberre érdemben nőtt a népszerűsége – ez derül ki az Iránytű Intézet legfrissebb felméréséből. A lapunk megbízásából készült kutatás ezzel együtt azt is kimutatta, hogy az ellenzék prominensei nemhogy javítani nem tudtak a megítélésükön, sokakról rosszabb a vélemény, mint egy hónappal korábban.

A változásokat mutatja, hogy a legnépszerűbb politikusok élbolyában jelentős átrendeződés tapasztalható. A képzeletbeli dobogó legfelső fokán – rövid kihagyás után – ismét Áder János köztársasági elnök áll, egy százas skálán hatvanpontos szimpátiaindexszel. Az Iránytű Intézet megjegyzi, hogy amennyiben az iskolai osztályozásra fordítanánk le az eredményét, ez alig háromnegyednek felelne meg. Az államfőt követi a sorban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 59, majd a sajátjaival is vitában álló Navracsics Tibor uniós biztos 53 ponttal. Habár egy hónapja még Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vezette a listát, az ötpontos zuhanás után 52-es szimpátiaindexe már csak a negyedik helyre volt elég.

Holtversenyben áll ráadásul itt Lázár Jánossal. Jelentős különbség azonban kettejük között, hogy az ellenzéki pártvezetőt a választók alig több mint fele ismeri, a minisztert ezzel szemben az emberek 88 százaléka.

A népszerűségükön jelentősen javító politikusok egyike Orbán Viktor, a miniszterelnök ugyanis a korábbi 46 után a legutóbbi mérésben már 51 pontos szimpátiaindexszel bírt. Itt meg kell jegyezni, hogy a kormányfőnek 99 százalékos az ismertsége, vagyis szinte minden magyar választó ismeri és véleményt is tud róla alkotni.

Ehhez hasonló, vagyis ötpontos javulást tudott produkálni az elmúlt időszakban a modern városok program végrehajtásával megbízott, egyúttal tárca nélküli miniszterré avanzsált Kósa Lajos is. De a Fidesz frakciójának vezetését éppen tőle nemrég átvevő Gulyás Gergely is javított megítélésén négy ponttal, csakúgy, mint az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető Balog Zoltán.

Az ellenzéki pártvezetők októberre ugyanakkor sokkal inkább veszítettek népszerűségükből. Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje például a negyedikről egészen a nyolcadik helyre esett vissza. Ám érdekesség, hogy ismertsége ezzel együtt jelentősen, kilenc százalékkal nőtt, a mezőnyben ezzel ő produkálta ilyen értelemben a legnagyobb változást. Juhász Péter, az Együtt elnökének kedveltsége négy, Vona Gáboré pedig három ponttal lett alacsonyabb. A Jobbik elnöke kapcsán azonban ki kell emelni, hogy azon kevesek közé tartozik, akiknek ismertsége kilencven százalék felett van.

A politikusok megítélésében bekövetkezett változások nemcsak az élbolyt, hanem a sereghajtók csoportját is átrendezték. Rogán Antalnak annyit sikerült javítania a népszerűségén, hogy már nincs a legnépszerűtlenebb öt politikus között. Helyét az MSZP-t vezető Molnár Gyula vette át, miután négy ponttal csökkent szimpátiaindexsze. Szinte már bérelt helye van ebben a csoportban Toroczkai László Jobbik-alelnöknek, csakúgy, mint Németh Szilárdnak, a Fidesz alelnökének. A szocialisták miniszterelnök-jelölti posztjáról lemondott Botka László kedveltsége is nagyot esett, így jelenleg az utolsó előtti helyen áll. A legkevésbé népszerű politikus pedig továbbra is Gyurcsány Ferenc. A jelenleg a Demokratikus Koalíciót vezető volt miniszterelnök 30 ponttal áll a lista legvégén.

