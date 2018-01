Rogán szerint Soros az elsők között kaphat távoltartási végzést

A magyar kormánynak, hatóságoknak van listája azokról a szervezetekről, akik az illegális bevándorlást propagálják, jó dologként állítják be, ráadásul jogi segítséget nyújtanak ahhoz – mondta Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorának adott interjúban.

Az MTI beszámolója szerint a tárcavezető elmondta, aki ilyen tevékenységet végez, „legyen az a Helsinki Bizottság, vagy más”, a „Stop Soros” törvénycsomag hatálya alá fog esni. A kormánynak az a dolga, hogy a nemzet biztonságára veszélyes szervezeteket figyelemmel kísérje – fejtette ki, majd egy lehetséges megoldásként említette: a magyar hatóságok az ügyészségnek fognak javaslatot tenni, hogy vizsgálják meg, egyes, magukról önbevallást nem adó szervezetek tevékenysége ebbe a körbe tartozik-e.

Rogán Antal szólt arról is, a „Stop Soros” törvénycsomag parlamenti elfogadása után senkit nem fog meglepetésként érni, ha Soros Györggyel szemben az elsők között vezetik be a távoltartási végzést, amennyiben nem hagyja abba a bevándorlás finanszírozását.

A miniszter szavai azért is meglepőek, mivel Pintér Sándor belügyminiszter és Kovács Zoltán kormányszóvivő szerdai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy Soros Györgyöt nem gyanúsítják illegális bevándorlás szervezésével, támogatásával.

Rogán az MTI szerint emlékeztetett, a magyar emberek akarata teljesen egyértelmű, azt szeretnék, hogy minden körülmények között gátolják meg a brüsszeli bevándorláspolitika érvényesülését és a Soros-terv végrehajtását. Ennek kell megfelelnie a három részből álló „Stop Soros” csomagnak, amelyet a kormány most társadalmi vitára bocsátott, februárban pedig a parlament elé terjeszt – mondta.

A tárcavezető szerint a kabinetnek az a célja, hogy távol tartsa Magyarországtól azokat, akik a bevándorlás propagálásával, szervezésével foglalkoznak, akik megpróbálnak migránsokat behozni Magyarországra, és akik őket finanszírozzák.

A politikus megnyugtatásul jelezte, a kormány minden jobbító szándékú javaslatra nyitott, ugyanakkor a törvénycsomagnak csak a szigorítása képzelhető el, az enyhítése semmilyen körülmények között.

Hangsúlyozta, hogy hívják őket bárhogy, ezek a szervezetek egy célra szerveződtek, hogy „valamilyen formában valóra váltsák a Soros-tervet, és az illegális bevándorlás útjából eltüntessék a magyar kormányt. Van, akinek az a dolga, hogy tüntetéseket szervezzen a kabinet ellen, mások hamis híreket terjesztenek Magyarországról” – mondta, hozzátéve, ezen szervezeteknek közös célja, hogy megnyissa a kerítést, és újraindítsa a lezárt balkáni migránsútvonalat.

Rogán Antal kitért arra is, nemcsak az illegális bevándorlás finanszírozóit, hanem a segítőit is távol tartják Magyarországtól. „Ha Soros György pénzügyi tevékenysége veszélyt jelent, akkor azoké is, akik az ő pénzét erre a célra itt, Magyarországon szétosztják” – fogalmazott

A tárcavezető beszélt arról is, hogy Brüsszel várhatóan nem fog örülni a „Stop Soros” törvénycsomagnak, mert az szembemegy a hivatalos bevándorláspolitikájával. Brüsszel egyik legnagyobb problémája ugyanis az, hogyan ossza szét azokat, akik törvénytelenül érkeztek Európába, sőt akár szervezett módon is folytassák a betelepítést. A magyar kormány ezt a végletekig ellenzi, és szerencsére ebben vannak támogatói, elsősorban a visegrádi országok – mondta.