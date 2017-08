Római-part: korábban durván kudarcot vallott a mobil gátat tervező cég

A Római-partra mobil gátat tervező cég három éve kudarcot vallott a hasonló visegrádi védmű tervezésével – írja az Átlátszó.hu.

A portál megtudta, hogy a visegrádi mobil gátat kivitelező konzorcium a tervezés súlyos hibái miatt szerződést bontott a terveket készítő Tér-Team Kft.-vel. A cég által tervezett földművet ugyanis néhány hét alatt elmosta a Duna, ráadásul egy tervezői mulasztás miatt kis híján súlyos baleset történt. Az új tervező a gátat a parti nyomvonal helyett a Dunától a lehetséges legtávolabbi pontra helyezte, amivel mindenki jobban járt.

A kivitelező konzorcium egyik vezetője, Nemes Zoltán vízépítő mérnök az Átlátszó.hu-nak adott interjúban elmondta: annak idején a Tér-Team kiviteli terveinek egy része alapján kezdték meg a földmű építését egy 200 méteres szakaszon, de azt tapasztalták, hogy a Duna néhány hét alatt bemossa a tervek alapján készített 1:3-as rézsűt. Nemes Zoltán ekkor tervezői konzultációt kért, valamint megkeresett egy neves geotechnikai szakértőt is, végül pedig arra jutottak, hogy ez a középvízi mederbe megépített 1:3-as földmű nem fog megállni.

„A Római-partra tervezett gátnál, a most elérhető dokumentumok szerint még a visegrádinál is meredekebb, 1:2-es rézsűt alkalmaz a Tér-Team, azzal kiegészítve, hogy erre geocellát tesz. Ez egy műanyag rács, ami megtartja a bele hordott humuszt, amit aztán befüvesítenek. A tervező ebben az esetben is azt gondolja, hogy ez a befüvesített, geocellába töltött humusz majd megfogja a rézsűt. De ez így nem fog megállni, mert magának a gátnak, a földműnek az alapját a víz állandó mozgása alulról, a rézsűlábnál megkezdi, elkezdi erodálni, aminek eredményeképp – ahogy a vízügyi szakemberek mondják – el fog habolódni a földmű” – fogalmazott.

Mint mondta, ennek eredményeként a víz állandó mozgása elviszi majd a földművet, a geocellás-humuszos rézsűburkolat pedig össze fog roskadni, és ezzel legalább egy-két méteres szintkülönbség alakul ki a gát tetején lévő parapetfal és a Duna-part között. „Értelemszerűen a kialakuló szintkülönbség miatt a partra közvetlenül nem lehet majd lejutni, csak valamilyen lépcsőn vagy lejárón keresztül” – magyarázta.

Szavai szerint ez gyengíti a gátat, mivel a földmű támasztó hatása megszűnik. „Nem biztos, hogy ez katasztrófát jelentene, mivel elég mély szádfalas alapozást terveznek, de azt a méretezett állékonyságot, amivel a tervező számol, mindenképp csökkenti” – vélekedett Nemes Zoltán.

Arról is beszámolt: abban, hogy végül szerződést bontottak a Tér-Team Kft.-vel, egy másik tervezői hiba is szerepet játszott, ugyanis a földmunkák elkezdése után néhány nappal kiderült, hogy a tervező által kijelölt nyomvonaltól mindössze 80 centiméterre fut egy középnyomású gázvezeték. „Csak a szerencsén múlott, hogy nem lett súlyos baleset a dologból: ha valamelyik munkagép felszakította volna ezt a vezetéket, akkor ott nagy valószínűséggel berobbant volna a kiömlő gáz” – közölte. Mint mondta, szerencséjük volt, mivel a 11-es úton éppen arra autózott a gázszolgáltató egyik szakembere, aki – amikor meglátta, hogy a vezeték közvetlen közelében munkagépek dolgoznak – felhívta őket, hogy azonnal álljanak le.

„Így derült ki, hogy a Tér-Team elmulasztotta a közműegyeztetést, nem kérte ki a szolgáltatótól a gázközmű terveket, ami nagyon súlyos tervezői hiba. A Tér-Team a tervező nyilatkozatban leírta, hogy mindent az előírásoknak megfelelően tervezett: ehhez képest gyakorlatilag a legalapvetőbb közműegyeztetést sem tartotta meg” – szögezte le a szakember.