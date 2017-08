Római-part: a kutatás szerint a többség nem akar mobilgátat a Duna mellé

Tízből kilenc budapesti ellenzi a közparkok beépítését, és csupán minden ötödik fővárosi lakos támogatja a Rómain a parti mobilgát építését – derül ki a Závecz Research Közvélemény-kutató Intézet felméréséből, melyet a Greenpeace Magyarország rendelt meg.

A kutatásból kiderül, hogy a budapestiek számára kiemelkedően fontos a zöldterületek védelme.

A felmérésből szerint ugyanis

a megkérdezettek döntő többsége, 88 százaléka szerint nem szabad beépíteni a meglévő közparkokat és közkerteket,

a fővárosiak 94 százaléka szívesen látná, ha Budapesten kiemelt stratégiai célnak számítana a meglévő zöldterületek megőrzése (23 százalék a jelenlegi helyzet fenntartására helyezné a hangsúlyt, 71 százalék pedig a megőrzés mellett támogatná a zöldterületek fejlesztését is a fővárosban),

és csupán a budapesti lakosság 3 százaléka látja úgy: nincs szükség arra, hogy a zöldterületek védelme és fejlesztése a főváros kiemelt stratégiai célja legyen.

Greenpeace Magyarország

A beérkezett válaszok értelmében kimondható, hogy a budapestiek azt szeretnék, ha a Főváros kiemelten foglalkozna a zöldterületek védelmével és azok növelésével is. Ennek tükrében a Városliget, a Római-part, a Margitsziget, a Népliget, a Gellérthegy és minden kisebb közpark és közkert mind olyan területek, melyek védelmet kéne élvezzenek az amúgy alacsony, egy főre eső zöldfelületi aránnyal rendelkező Budapesten.

Greenpeace Magyarország

A közvélemény-kutatás foglalkozott a Római-part természetközeli Duna-partjának mint értékes fővárosi zöldterületnek a rendezésével is. A kérdésekre adott válaszokból kiderült:

a budapestiek abszolút többsége (59 százaléka) nem a part mentén, hanem beljebb, a jelenlegi nyomvonalon fejlesztené az árvízi védekezést,

a part menti mobilgátat csupán 19 százalék támogatja és majdnem ugyanennyi (16 százalék) azoknak aránya, akik nem tudtak válaszolni a kérdésre,

és 7 százaléknak egyik megoldás sem tetszik.

Greenpeace Magyarország

A kutatás arra is rákérdezett, hogy kinek kellene döntenie a Római-part árvízvédelmének kérdéséről: a III. kerületieknek, a budapestieknek, a Fővárosi Közgyűlésnek vagy egy szakértői zsűrinek, bizottságnak. A válaszadók

57 százaléka népszavazással döntene a kérdésben (többségük, 38 százalék a III. kerületi lakosság népszavazásos döntésére bízná a kérdést, míg 19 százalékuk az összes budapestit kérdezné meg népszavazáson),

27 százaléka pártatlan szakértő zsűritől várná a döntést,

és a legkevesebben azok vannak, akik a Fővárosi Közgyűlésre bíznák a kérdést: mindössze a megkérdezettek 11 százaléka hagyná a politikusok kezében az ügyet.

Greenpeace Magyarország

A Greenpeace Magyarország közleményében kiemeli, hogy a közvélemény-kutatási eredmények tükrében a Fővárosnak konkrét lépéseket kell tennie a budapesti zöldfelületek védelméért és fejlesztéséért. Ennek érdekében javasolják, hogy

Budapest a kerületekkel együtt dolgozzon ki stratégiát a fővárosi zöldterületek védelmére és növelésére,

feleljen főkertész (városi tájépítész) a stratégiai program megvalósulásáért,

a városi zöldterületek és fasorok kapjanak az infrastrukturális hálózatokéval megegyező védelmet,

és a zöldterületen és egyéb közterületeken képződött forrásokat forgassák vissza a zöldterületek kezelésébe és fenntartásába.

Mindebből következik, hogy a Római-part árvízvédelmére is olyan megoldást kell találni, mely a lakosság mellett a Duna-part természeti, táji, parthasználati értékeit is megvédi – emelik ki. Gadó György Pál, a Greenpeace zöldterületi kampányfelelőse úgy fogalmazott, a felmérésből egyértelműen kiderül: a budapestiek számára fontosak és védendők a főváros fái és összefüggő zöldterületei. „Azt várjuk ezért a Fővárosi Közgyűléstől, hogy ezzel összhangban járjon el a Római-part védelménél is: vonja vissza a mobilgát nyomvonalát megszavazó áprilisi határozatát, és készíttessen olyan alapos, ökológiai, szociológiai és árvízi biztonsági szempontokat egyaránt tartalmazó alternatív tervet, amellyel megőrizhető Budapest e rendkívül értékes, természetközeli Duna-partja” – fűzte hozzá.

A telefonos közvélemény-kutatást 2017. augusztus 18. és 22. között, a budapesti lakosságra reprezentatív 500 fős mintán végezte a Závecz Research.